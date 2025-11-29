RBI Penalty On HDFC Bank ,आज समाज : अपने कस्टमर्स की सुविधा का ध्यान रखने वाले HDFC बैंक के बारे में एक ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक ने KYC और इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन का सही तरीके से पालन न करने पर HDFC बैंक पर ₹9.1 मिलियन का जुर्माना लगाया है।

जांच में पता चला है कि बैंक ने एक जैसे लोन के लिए अलग-अलग बेंचमार्क का इस्तेमाल किया और कुछ कस्टमर्स के लिए KYC प्रोसेस को थर्ड-पार्टी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है। RBI ने यह पेनल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के खास नियमों का उल्लंघन करने पर लगाई है। RBI, “अपने कस्टमर को जानें” से जुड़ी कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतों का पालन करने में HDFC बैंक की कमियों से नाखुश है।

KYC प्रोसेस को थर्ड-पार्टी एजेंसियों को किया आउटसोर्स

RBI ने कहा कि HDFC बैंक ने एक जैसे लोन के लिए अलग-अलग इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क का इस्तेमाल किया, जो नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा, बैंक ने अपने कुछ कस्टमर्स के लिए KYC प्रोसेस को थर्ड-पार्टी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया, जिसे गलत माना गया है। बैंक की एक सब्सिडियरी ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल थी जिनकी बैंकिंग एक्ट के सेक्शन 6 के तहत इजाज़त नहीं है।

RBI ने 31 मार्च, 2024 तक HDFC बैंक की फाइनेंशियल स्थिति के आधार पर उसका ऑडिट किया। ऑडिट में कई वायलेशन सामने आए और बैंक को नोटिस जारी किया गया। बैंक का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, RBI ने फाइन लगाने का फैसला किया।

क्या कस्टमर्स पर पड़ेगा असर ?

RBI ने साफ कहा है कि HDFC बैंक में अकाउंट रखने वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस कदम का मकसद बैंकों को रेगुलेटरी कम्प्लायंस को गंभीरता से लेने के लिए बढ़ावा देना है।

