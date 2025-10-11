Ravivaar Upaay: रविवार के दिन जरूर करें ये खास उपाय

खुल जाएंगे बंद किस्मत के ताले

Ravivaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इंसान जितना चाहे मेहनत कर ले। लेकिन उसे काम में सफलता हासिल नहीं होती है। इसके अलावा साधक को मान-सम्मान की प्राप्ति के लिए जीवन में अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने और कुंडली में उनकी स्थिति मजबूूत करने के लिए रविवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। इस दिन उपाय करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं रविवार के चमत्कारी उपायों के बारे में।

रविवार के दिन करें ये उपाय