Victory of good over evil : बुराई पर अच्छाई जीत के साथ हुआ रावण वध,कुम्भकर्ण-मेघनाद-रावण वध के दृश्यों ने बटौरी तालियां

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। श्री शिव रामलीला समिति द्वारा रामलीला के 10वें दिन कुम्भकर्ण की निंद्रा का बेहद हास्य दृश्य दिखाया, जिसको देखकर दृशक लोट-पोट हो गए।श्री शिव रामलीला समिति के महासचिव दीपक मंगला ने बताया कि नवल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित रामलीला के 10वें दिन की रामलीला में कुम्भकर्ण निद्रा, राम-कुम्भकर्ण युद्ध, मेघनाद-लक्ष्मण युद्ध, अहीरावण द्वारा राम-लक्ष्मण हरण, रावण वध के दृश्य दिखाए गए। लीला का शुभारंभ राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेन्द्र सिंह गुप्ता द्वारा रिबन काटकर किया गया। मंच संचालन नरेश मित्तल ने किया तथा मीडिया व प्राउंटिग का कार्य एडवोकेट नितेश अग्रवाल ने किया।
रामलीला में आशीष शर्मा, नवीन लखेरा, हर्ष गुप्ता, संजीव वशिष्ठ, राजेश सैनी, महेन्द्र मिस्त्री, विपिन अग्रवाल, सोमेश सैनी, राजेश वर्मा, बीडी अग्रवाल, संजय सोनी, अशोक, अनिल, उज्जवल, राजे रामपुरा, नरेन्द्र रामपुरा, विनोद रामपुरा, बबलू, नितिन चावरिया ने विभिन्न किरदार निभाएं। लीला का निर्देशन निर्देशक कपिलचन्द शर्मा व डा श्याम बिहारी के निर्देशन में हुआ।दीपक मंगला ने बताया कि श्री शिव रामलीला समिति द्वारा रामलीला का सफल आयोजन करवाने में मुख्य सरंक्षक लक्ष्मण सिंह यादव विधायक रेवाड़ी, उपप्रधान अनिल गोयल, राकेश गोयल, गिरीश सिंगला, राजेंद्र मित्तल, हाउस इंचार्ज लक्ष्मीनारायण बंसल, सन्नी गोयल, हरिराम सैनी, अनिल गर्ग, राजेन्द्र, विनयशील गोयल, अनुकूल शर्मा, विष्णु गुप्ता, संजीव गुप्ता, गिरिश गुप्ता, महेन्द्र गोयल, रिंकू, यशपाल यादव का विशेष सहयोग रहा।
