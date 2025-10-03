Ravana Dahan : दशहरा मैदान सेक्टर-28 पंचकूला में रावण दहन, भव्य आयोजन में उमड़ी भीड़

By
Sandeep Singh
-
0
71
Ravana Dahan at Dussehra Ground, Sector-28, Panchkula; crowds gathered for the grand event

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। विजयादशमी का पर्व सोमवार को दशहरा मैदान, सेक्टर-28 पंचकूला में बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगदीश ड्रामाटिक क्लब, रामगढ़ द्वारा आयोजित इस भव्य मेले में रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के विशालकाय पुतलों का दहन किया गया। दहन से पूर्व राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का तिलक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता देशराज पोसवाल शामिल हुए और पुतला दहन का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें यह सीख देता है कि चाहे बुराई कितनी ही प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य, नीति और धर्म की ही विजय होती है।

इस मौके पर वार्ड नंबर-18 से पार्षद संदीप सोही, जसबीर गोयत, क्लब अध्यक्ष बहादुर सिंह सैनी, उप प्रधान जय गोपाल गोयल, सचिव मनोज कुमार गुप्ता, डायरेक्टर शीशपाल जांगड़ा, अमित शर्मा ककराली, गुरदीप सिंह सैनी, आर.के. कौशिक, अनिल गुप्ता, डीपटी शर्मा, बबलू शर्मा, राजिंदर शर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि देशराज पोसवाल ने जगदीश ड्रामाटिक क्लब का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : ब्लॉक रायपुर रानी में आयोजित विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित हुईं कालका विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा