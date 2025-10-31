Rashmika Mandanna Bold look वायरल, व्हाइट टॉप और ब्लैक स्कर्ट में ढाया कहर; अदाएं देख फैंस हुए मदहोश

Rashmika Mandanna Bold look : बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक, रश्मिका मंदाना अपने आकर्षण और खूबसूरती से दिलों पर राज करती रहती हैं। इस अभिनेत्री ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है — इस बार सफ़ेद टॉप और काली स्कर्ट पहने हुए, जिसमें बोल्डनेस और ग्रेस दोनों एक साथ दिख रही हैं।

रश्मिका की नई तस्वीरों पर फैन्स ने बरसाया प्यार

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका की हर तस्वीर इंटरनेट पर धूम मचा रही है! कुछ तस्वीरों में उनकी दिलकश मुस्कान दिल पिघला रही है, तो कुछ में उनका आत्मविश्वास मनमोहक है। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में प्यार और प्रशंसा की बाढ़ ला दी है, उन्हें “स्वर्ग से आई परी” और “खूबसूरती की सच्ची परिभाषा” कहा है।

ग्लैमर और एलिगेंस का एक बेहतरीन मिश्रण

रश्मिका ने अपने स्टाइलिश लुक को हैवी डायमंड नेकलेस, मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स से पूरा किया, जिससे उनका लुक ग्लैमरस और क्लासी लग रहा था। उनके आउटफिट ने उनके कर्व्ड फिगर को बखूबी उभारा, जिससे वह एक ही समय में बेहद हॉट और एलिगेंट लग रही थीं। इस फोटोशूट में रश्मिका का कॉन्फिडेंस सबका दिल जीत रहा है।

रश्मिका की तस्वीरों पर इंटरनेट पर धूम

जैसे ही अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर कीं, कुछ ही घंटों में वे वायरल हो गईं। प्रशंसक उनके बोल्ड और लुभावने अवतार की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, और इस पोस्ट को देखते ही देखते लाखों लाइक्स मिल गए।

अपनी आगामी फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ में व्यस्त

फिलहाल, रश्मिका अपनी आगामी फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने इस सिज़लिंग फोटोशूट से अपने प्रशंसकों को सरप्राइज देने के लिए कुछ समय निकाला। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, और प्रशंसक एक बार फिर बड़े पर्दे पर उनका जादू देखने के लिए बेताब हैं।

‘थामा’ को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला

हाल ही में, रश्मिका की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ बॉक्स-ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसने न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि खूब कमाई भी की। और अब, अपनी ताज़ा तस्वीरों के साथ, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारत की प्यारी ‘नेशनल क्रश’ क्यों हैं और हमेशा रहेंगी।

