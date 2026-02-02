Rashmika Mandanna Wedding News: रश्मिका-विजय की शादी की आहट! उदयपुर में दुल्हन सा सजने लगा वेन्यू, वीडियो वायरल

Rashmika Mandanna Wedding News: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर अफवाहें एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही हैं। हालांकि दोनों एक्टर्स ने अपनी शादी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि उदयपुर में उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि यह पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी कथित तौर पर फरवरी 2026 में शादी करने की योजना बना रही है। इस अटकल को और हवा देते हुए, ऑनलाइन एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उदयपुर के एक लग्ज़री वेन्यू में भव्य शादी की तैयारियां होती दिख रही हैं – जिससे फैंस को लग रहा है कि बड़ा दिन उम्मीद से ज़्यादा करीब हो सकता है।

वायरल वीडियो में शादी की तैयारियां शुरू होने का दावा

तान्या नाम की एक इंस्टाग्राम यूज़र ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी सिटी पैलेस उदयपुर में होगी। क्लिप में, वह चल रही तैयारियों का वर्णन करती है और शानदार सजावट दिखाती है, यह कहते हुए कि महल को शाही शादी के लिए तैयार किया जा रहा है।

इस वीडियो को “एक्सक्लूसिव अपडेट” बताया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर की गई व्यवस्थाओं की झलकियाँ दिखाई गई हैं, जो तुरंत वायरल हो गया और फैंस के बीच भारी उत्सुकता पैदा कर दी।

महल किसी फिल्म सेट की तरह सजा हुआ

वायरल क्लिप में महल के अंदरूनी हिस्से भव्य लाल पर्दों से सजे हुए, लगाने के लिए बड़े-बड़े झूमर रखे हुए, और कुल मिलाकर ऐसा सेटअप दिख रहा है जो किसी शानदार फिल्म सेट जैसा लगता है। सजावटी सामान और खाने-पीने की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, जो एक हाई-प्रोफाइल इवेंट होने का संकेत दे रही है।

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पर ज़ोरदार प्रतिक्रिया दी है – जबकि कई फैंस उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह खबर सच हो, वहीं कुछ लोगों ने प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है और दावों की सच्चाई पर सवाल उठाया है। कई यूज़र्स ने शादी की सही तारीख के बारे में भी पूछा।

सगाई की अफवाहें अभी भी कन्फर्म नहीं

अक्टूबर 2025 में, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में एक प्राइवेट सगाई सेरेमनी की थी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। रश्मिका को अंगूठी पहने देखने के बाद अटकलें और तेज़ हो गईं, लेकिन एक्टर्स ने कभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की।

इस जोड़ी ने पहली बार 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गीता गोविंदम में एक साथ काम किया था, जिससे डेटिंग की अफवाहें उड़ीं। वे 2019 में डियर कॉमरेड के लिए फिर से साथ आए, जहाँ उनकी केमिस्ट्री ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। फिलहाल, शादी अभी भी अनऑफिशियल और अनकन्फर्म्ड है, लेकिन वायरल वीडियो और बढ़ती रिपोर्ट्स को देखते हुए, फैंस बेसब्री से रश्मिका और विजय की तरफ से अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।

