Rashmika Mandanna ने शेयर किया ‘तुम मेरे न हुए’ के पीछे का मजेदार किस्सा, अचानक बना ये हिट सॉन्ग

Rashmika Mandanna : दक्षिण सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक गाना, ‘तुम मेरे ना हुए’ रिलीज़ किया है, जो प्रशंसकों के बीच धूम मचा रहा है। यह गाना उनकी बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म ‘थामा’ का है, और रश्मिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास बिहाइंड द सीन शेयर किए हैं।

एक सनक में शूट किया गया गाना

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने की शूटिंग की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें बताया कि कैसे यह गाना लगभग अनायास ही बन गया। उन्होंने लिखा: “इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि हम लगभग 10-12 दिनों से एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे।

आखिरी दिन, हमारे निर्माता और निर्देशक के दिमाग में अचानक एक शानदार विचार आया। उन्होंने कहा, ‘रुको, क्यों न हम यहीं एक गाना शूट करें? लोकेशन एकदम सही है!’ मैंने कहा, क्यों नहीं, और सिर्फ़ 3-4 दिनों में, हम इसे अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब रहे।”

क्रू का आभार

अभिनेत्री ने पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया:“आखिरकार, हम इस गाने के नतीजे देखकर हैरान रह गए। सभी डांसर्स, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, सेट टीम, लाइट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह गाना आपकी कड़ी मेहनत की बदौलत ही संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि सभी इसे उतना ही पसंद कर रहे होंगे जितना हमें इसे बनाने में मज़ा आया।”

‘थामा’ के बारे में

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत ‘थामा’ 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, स्त्री 2, मुंजा और भेड़िया जैसी फिल्में शामिल हैं। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता परेश रावल भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और प्रशंसक मुख्य जोड़ी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और डरावनी-कॉमेडी देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।