Rashmika Mandanna ने किया सगाई का ऐलान! जल्द चढ़ेंगी विजय देवरकोंडा के नाम की सेज

Rashmika Mandanna: दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकीं रश्मिका मंदाना अब बॉलीवुड में भी छा रही हैं। ‘छावा’ की सफलता के बाद, उनकी दिवाली रिलीज़ ‘थामा’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अपनी फिल्मों के अलावा, अभिनेत्री अब अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी सुर्खियाँ बटोर रही हैं — खासकर अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ उनकी सगाई की अफवाहों को लेकर।

कुछ दिन पहले, प्रशंसकों ने रश्मिका के हाथ में एक चमचमाती हीरे की अंगूठी देखी, जिसने तुरंत सगाई की अफवाहों को हवा दे दी। अब, अभिनेत्री ने खुद इस बड़ी खबर की पुष्टि कर दी है!

आखिरकार रश्मिका ने सगाई की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

रिपोर्ट के अनुसार, अपनी हालिया फिल्म ‘थामा’ के प्रचार के दौरान, रश्मिका से विजय देवरकोंडा के साथ उनकी सगाई के बारे में पूछा गया। ‘चावा’ अभिनेत्री ने इस खबर का खंडन नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, “सभी को इसके बारे में पहले से ही पता है।”

दिलचस्प बात यह है कि द गर्लफ्रेंड के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, निर्माता अल्लू अरविंद ने विजय का नाम लेकर रश्मिका को चिढ़ाते हुए कहा, “वह प्री-रिलीज़ इवेंट में शामिल होंगे।” रश्मिका शरमाने और हँसने से खुद को नहीं रोक पाईं, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलों को और बल मिला।

रश्मिका और विजय कब शादी कर रहे हैं?

खबरों के अनुसार, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि यह शादी एक निजी समारोह में होगी जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे।

कथित तौर पर यह जोड़ा एक साल से ज़्यादा समय से डेटिंग कर रहा है और टॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में कमाल की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाई है।

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि रश्मिका की सगाई 2017 में अभिनेता रक्षित शेट्टी से हुई थी, लेकिन बाद में निजी कारणों से उनकी सगाई टूट गई थी।

अब, प्रशंसक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रश्मिका और विजय अपनी असल ज़िंदगी की प्रेम कहानी को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं!

