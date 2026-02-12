Rashmi Desai Filmy Career: टीवी की क्वीन से बिग बॉस सेंसेशन तक, भोजपुरी-बॉलीवुड में भी दिखा इस हसीना का जलवा

Rashmi Desai Filmy Career: फ़िल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स ने टेलीविज़न से बॉलीवुड में आकर अपना करियर बनाया है और आज भी वे दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। आज हम ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले टीवी पर घर-घर में मशहूर हुईं और बाद में भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। बिग बॉस में आने के बाद उनकी पब्लिक इमेज पूरी तरह बदल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रश्मि देसाई की, जो 13 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाने वाली हैं।

उन्होंने भोजपुरी फ़िल्मों से अपने करियर की शुरुआत की

रश्मि देसाई ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा से की थी। वह अपने शुरुआती सालों में इंडस्ट्री में कई बी-ग्रेड फ़िल्मों में नज़र आईं। उनकी पहली फ़िल्म 2002 में रिलीज़ हुई थी और उसका नाम कन्यादान था। इसके तुरंत बाद, उन्होंने टेलीविज़न का रुख किया, जो उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

2008 में, रश्मि टीवी सीरियल उतरन में दिखाई दीं, जो इंडियन टेलीविज़न के सबसे पॉपुलर शो में से एक बन गया। उन्होंने तपस्या का रोल किया, और उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और एक लॉयल फ़ैन बेस दिलाया।

एक शो जिसने उन्हें टीवी स्टार बना दिया

उतरन से टीवी स्टार बनने के बाद, रश्मि देसाई ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आज़माई। उन्होंने दबंग 2 से फ़िल्मों में डेब्यू किया, हालांकि यह एक कैमियो था। बाद में, वह शो दिल से दिल तक से टेलीविज़न पर लौटीं, जो हिट भी रहा।

इसके अलावा, रश्मि को ये लम्हे जुदाई के, सबनम मौसी और सुपरस्टार जैसी फ़िल्मों में भी देखा गया है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई है।

बिग बॉस ने उनकी इमेज बदल दी

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 13 में आने के बाद दर्शकों के बीच रश्मि देसाई की इमेज काफी बदल गई। फैंस को शो में उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई, और दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी झड़प उस सीज़न की सबसे चर्चित हाइलाइट्स में से एक बन गई।

दिलचस्प बात यह है कि रश्मि और सिद्धार्थ ने पहले टीवी शो दिल से दिल तक में साथ काम किया था, और फैंस को उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी बहुत पसंद आई थी। बिग बॉस 13 में उनके रिश्ते ने सुर्खियां बटोरीं और पूरे सीज़न दर्शकों को बांधे रखा।

भोजपुरी फिल्मों से लेकर टीवी सुपरस्टार बनने और फिर बॉलीवुड और रियलिटी शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक, रश्मि देसाई का सफर सच में प्रेरणा देने वाला है।