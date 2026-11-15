15 November 2026 Panchang: आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, जानें संध्या अर्घ्य देने का सही समय, सूर्योदय-सूर्यास्त और आज के शुभ मुहूर्त

15 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन है. इस दिन को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती शाम के समय नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

नई दिल्ली. आज देश के कई हिस्सों में मनाए जाने वाले आस्था के पर्व छठ का तीसरा दिन है. शाम को डूबते सूरज को आज अर्ध्य दिया जाता है. 15 नवंबर 2026, रविवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. इस दिन उदया तिथि षष्ठी रहेगी. षष्ठी तिथि रात 2 बजकर 2 मिनट तक रहेगी.

छठ पर्व के तीसरे दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. भक्त नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. अगर आप भी रविवार को पूजा-पाठ या कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां जानिए 15 नवंबर का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय.

15 नवंबर 2026 का पंचांग

पंचांग विवरण समय और जानकारी दिन रविवार मास कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी षष्ठी तिथि समाप्त रात 2 बजकर 2 मिनट तक नक्षत्र उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र समाप्त सुबह 11 बजकर 29 मिनट तक विशेष अवसर छठ पूजा का तीसरा दिन पर्व का मुख्य विधान संध्या अर्घ्य

15 नवंबर 2026 के शुभ मुहूर्त

रविवार को पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए कई मुहूर्त रहेंगे. इनमें ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और विजय मुहूर्त प्रमुख हैं. इनका समय इस प्रकार है:

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:04 से 05:55 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 05:29 से 06:46 बजे तक अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक विजय मुहूर्त दोपहर 02:15 से 03:00 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 06:00 से 06:26 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 06:00 से 07:17 बजे तक अमृत काल शाम 04:15 से 06:04 बजे तक

15 नवंबर 2026 को किस शहर में कब रहेगा राहुकाल?

हिंदू पंचांग में राहुकाल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. ऐसे में रविवार को किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अपने शहर में राहुकाल का समय जरूर जान लें.

शहर राहुकाल का समय दिल्ली शाम 04:07 से 05:27 बजे तक मुंबई शाम 04:36 से 06:00 बजे तक चंडीगढ़ शाम 04:06 से 05:26 बजे तक लखनऊ दोपहर 03:55 से शाम 05:16 बजे तक भोपाल शाम 04:13 से 05:35 बजे तक कोलकाता दोपहर 03:30 से शाम 04:53 बजे तक अहमदाबाद शाम 04:32 से 05:55 बजे तक चेन्नई शाम 04:13 से 05:39 बजे तक

15 नवंबर को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

रविवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 42 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा.

सूर्य से जुड़ी जानकारी समय सूर्योदय सुबह 06:42 बजे सूर्यास्त शाम 05:28 बजे

छठ पूजा का तीसरा दिन: डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

15 नवंबर को छठ महापर्व का तीसरा दिन है. इस दिन को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है. छठ व्रती शाम के समय नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है. छठ पूजा के दौरान घाटों पर पारंपरिक लोकगीत गूंजते हैं. पूजा के लिए सजाए गए सूप, फल और अन्य प्रसाद के साथ श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं. घाटों पर जलते दीपक और भक्ति गीत पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं.