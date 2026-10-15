16 अक्टूबर को चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत! चंद्रमा के गोचर से धन लाभ और करियर में तरक्की के योग

मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम, कारोबार में मुनाफे से लेकर नौकरी में नए अवसर मिलने की संभावना. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा 16 अक्टूबर की सुबह अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे.

सितारों की चाल कई बार किस्मत का हाल बदल देती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा 16 अक्टूबर की सुबह अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने वाला है. आपको बता दें कि चंद्रमा का यह गोचर सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर होगा. ज्योतिषीय गणना और इसकी मान्यताओं के मुताबिक इसका असर दिखेगा. वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में आने पर चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होगा.

इस गोचर को कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर के लिहाज से अनुकूल माना जा रहा है. मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ होने की संभावना है. कारोबार में तरक्की और नौकरी के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. आइए जानते हैं कि इन चार राशियों के लिए चंद्रमा का यह गोचर क्या संकेत दे रहा है.

1. मेष राशि: भाग्य का मिल सकता है साथ

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होगा. इसे ज्योतिष में भाग्य और धर्म का भाव माना जाता है. यह बेहद ही शुभकारी होता है और इस दौरान रुके हुए काम आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को मुनाफा कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से निवेश की योजना बना रहे हैं, वे अपने विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. यह भी जरूरी है कि किसी भी निवेश से पहले जोखिम और अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना जरूरी है.

2. मिथुन राशि: साझेदारी से मिल सकता है लाभ

मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा. यह भाव साझेदारी, वैवाहिक जीवन और कारोबारी संबंधों से जुड़ा माना जाता है. ज्योतिषीय गणना और इससे जुड़ी मान्यता के मुताबिक इस दौरान साझेदारी में कारोबार करने वालों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं. जिन लोगों ने अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है. वे योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. इतना ही नहीं पहले दिया गया उधार वापस मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. सिंह राशि: नौकरी और पढ़ाई में मिल सकती है सफलता

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा. ज्योतिष में इस भाव का संबंध शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता और संतान से माना जाता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. कुछ जातकों को मनपसंद नौकरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार में खुशी ला सकती है.

4. कुंभ राशि: आय के नए रास्ते खुलने के संकेत

कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होगा. ज्योतिष शास्त्र में इसे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है. इस गोचर के प्रभाव से आय के नए स्रोत मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं जताई जा रही हैं. जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. नौकरी करने वालों के काम की वरिष्ठ अधिकारी सराहना कर सकते हैं.

ध्यान दें: यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. ग्रहों के गोचर से जुड़े फल निश्चित नहीं होते. आर्थिक, करियर या निवेश से जुड़े फैसले अपनी परिस्थितियों और उचित जानकारी के आधार पर ही लें.