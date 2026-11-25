नई दिल्ली. गुरुवार, 26 नवंबर 2026 का दिन कौन का संयोग बन रहा है. सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या होने वाला है. इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस स्टोरी में मिलेगी. गुरुवाल को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. द्वितीया तिथि दोपहर 1 बजकर 16 मिनट तक रहेगी. इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी.

26 नवंबर, गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक शिव योग रहेगा. सुबह 7 बजकर 50 मिनट तक सिद्ध योग रहने वाला है. इसके बाद साध्य योग लग जाएगा. इसके अलावा शाम 5 बजकर 48 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. हम आपको बताएंगे गुरुवार का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय. साथ ही जानिए गुरुवार के दिन सिद्ध और साध्य योग का क्या महत्व है.

26 नवंबर 2026 का पंचांग

पंचांग समय दिन गुरुवार तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया द्वितीया तिथि समाप्त दोपहर 1:16 बजे शिव योग दोपहर 12:00 बजे तक सिद्ध योग सुबह 7:50 बजे तक साध्य योग सिद्ध योग के बाद मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:48 बजे तक

26 नवंबर 2026 के शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:05 से 05:58 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 05:32 से 06:52 बजे तक अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 बजे तक विजय मुहूर्त दोपहर 01:54 से 02:36 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 05:22 से 05:49 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 05:24 से 06:45 बजे तक

26 नवंबर 2026 को शहरों के अनुसार राहुकाल

शहर राहुकाल का समय दिल्ली दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक मुंबई दोपहर 01:49 से 03:13 बजे तक चंडीगढ़ दोपहर 01:28 से 02:46 बजे तक लखनऊ दोपहर 01:14 से 02:33 बजे तक भोपाल दोपहर 01:29 से 02:50 बजे तक कोलकाता दोपहर 12:46 से 02:07 बजे तक अहमदाबाद दोपहर 01:48 से 03:10 बजे तक चेन्नई दोपहर 01:22 से 02:48 बजे तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्य से जुड़ी जानकारी समय सूर्योदय सुबह 06:52 बजे सूर्यास्त शाम 05:24 बजे

गुरुवार को सिद्ध और साध्य योग का संयोग, जानें महत्व

26 नवंबर को सुबह 7 बजकर 50 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा. इसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र में सिद्ध योग को शुभ और फलदायी माना जाता है. इस योग में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और भगवान का नाम जपने के लिए समय उत्तम माना गया है. मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलती है. साध्य योग को किसी से विद्या या कोई विधि सीखने के लिए अच्छा माना जाता है. इस योग में किसी नए काम को सीखने या करने में मन लगता है और सफलता मिलने की संभावना रहती है.

मृगशिरा नक्षत्र का क्या है महत्व?

गुरुवार को शाम 5 बजकर 48 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. यह 27 नक्षत्रों में पांचवां नक्षत्र है. मृगशिरा का अर्थ हिरण का सिर होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह नक्षत्र व्यक्ति के चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव को दर्शाता है. इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक स्वभाव के माने जाते हैं.