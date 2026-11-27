Panchang 28 November 2026: शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से खास होता है. 28 नवंबर 2026 हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी. शुक्ल योग और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बन रहा है. पंचमी तिथि देर रात 3 बजकर 58 मिनट तक रहेगी. वहीं शुक्ल योग रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.

शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाने से पहले राहुकाल और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं 28 नवंबर का पूरा पंचांग, शुभ-अशुभ समय, राहुकाल और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय.

28 नवंबर 2026 का पंचांग

पंचांग विवरण समय दिन शनिवार पक्ष कृष्ण पक्ष मास मार्गशीर्ष तिथि पंचमी पंचमी तिथि समाप्त देर रात 3:58 बजे तक योग शुक्ल योग शुक्ल योग समाप्त रात 8:18 बजे तक नक्षत्र पुनर्वसु पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त दोपहर 12:51 बजे तक

28 नवंबर को जानें शुभ मुहूर्त

शनिवार को दिनभर में कई शुभ मुहूर्त रहेंगे. ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभिजित मुहूर्त और अमृत काल तक के समय में आप अपने जरूरी कार्यों की योजना बना सकते हैं.

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:06 से 06:00 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 05:33 से 06:54 बजे तक अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 बजे तक विजय मुहूर्त दोपहर 01:54 से 02:36 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 05:21 से 05:49 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 05:24 से 06:45 बजे तक अमृत काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:06 बजे तक

28 नवंबर 2026 को इन शहरों में जानें राहुकाल का समय

ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस दौरान किसी भी नए या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार राहुकाल में अंतर होता है.

शहर राहुकाल का समय दिल्ली सुबह 09:32 से 10:50 बजे तक मुंबई सुबह 09:40 से 11:03 बजे तक चंडीगढ़ सुबह 09:35 से 10:53 बजे तक लखनऊ सुबह 09:15 से 10:35 बजे तक भोपाल सुबह 09:26 से 10:47 बजे तक कोलकाता सुबह 08:41 से 10:03 बजे तक अहमदाबाद सुबह 09:44 से 11:05 बजे तक चेन्नई सुबह 09:05 से 10:31 बजे तक

क्या होता है शुक्ल योग? जानें इसका महत्व

शुक्ल पक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा. जब चंद्रमा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस अवधि को शुक्ल पक्ष कहा जाता है. इसी तरह शुक्ल योग को भी शुभता और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है. इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह शुभ माना गया है. 28 नवंबर को शुक्ल योग रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.