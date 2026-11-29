Aaj Ka Panchang 29 November 2026: हिन्दू पंचांग में हर दिन का अपना महत्व है. आज रविवार, 29 नवंबर 2026 का दिन है. आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. इस दिन पुष्य नक्षत्र और ब्रह्म योग का विशेष संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह संयोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है.

षष्ठी तिथि रविवार देर रात 1 बजकर 47 मिनट तक रहेगी. ब्रह्म योग शाम 5 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. पुष्य नक्षत्र सुबह 11 बजे तक रहेगा. ऐसे में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए आज का दिन खास माना जा रहा है. आइए जानते हैं आज के दिन का पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सूर्योदय-सूर्यास्त का समय.

29 नवंबर 2026 का पंचांग

पंचांग विवरण समय दिन रविवार मास मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी षष्ठी तिथि समाप्त देर रात 1:47 बजे तक योग ब्रह्म योग ब्रह्म योग समाप्त शाम 5:09 बजे तक नक्षत्र पुष्य पुष्य नक्षत्र समाप्त सुबह 11:00 बजे तक

आज का विशेष संयोग: रविवार को पुष्य नक्षत्र और ब्रह्म योग एक साथ बन रहे हैं. इस कारण धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए इस दिन को शुभ माना गया है.

29 नवंबर 2026 के शुभ मुहूर्त

रविवार को पूजा-पाठ, शुभ कार्यों और अन्य मांगलिक गतिविधियों के लिए कई शुभ मुहूर्त रहेंगे. दिन के प्रमुख शुभ समय इस प्रकार हैं:

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:11 से 06:02 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 05:37 से 06:54 बजे तक अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:49 बजे तक विजय मुहूर्त दोपहर 02:18 से 03:02 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 05:57 से 06:23 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 05:59 से 07:17 बजे तक

29 नवंबर को इन शहरों में जानें राहुकाल का समय

ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए. अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय अलग होता है. ऐसे में अपने शहर के अनुसार इसका समय जरूर देख लें.

शहर राहुकाल का समय दिल्ली शाम 04:05 से 05:24 बजे तक मुंबई शाम 04:36 से 06:00 बजे तक चंडीगढ़ शाम 04:04 से 05:21 बजे तक लखनऊ दोपहर 03:53 से शाम 05:13 बजे तक भोपाल शाम 04:12 से 05:33 बजे तक कोलकाता दोपहर 03:30 से शाम 04:51 बजे तक अहमदाबाद शाम 04:31 से 05:53 बजे तक चेन्नई शाम 04:14 से 05:40 बजे तक

29 नवंबर को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्य से जुड़ी जानकारी समय सूर्योदय सुबह 06:54 बजे सूर्यास्त शाम 05:23 बजे

पुष्य नक्षत्र का क्या है महत्व?

ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है. यह सभी 27 नक्षत्रों में आठवें स्थान पर आता है. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं. पुष्य नक्षत्र को पोषण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि इस नक्षत्र में खरीदारी करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुष्य नक्षत्र के दौरान खरीदारी और शुभ कार्य करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.