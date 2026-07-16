Shani Mangal Yog 2026: 19 जुलाई से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

19 जुलाई को शनि और मंगल के बीच एक विशेष लाभ दृष्टि योग बन रहा है. यह शुभ योग सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में उन्नति लाएगा।

शनि-मंगल कराएंगे बंपर कमाई!

Shani Mangal Yog 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: जुलाई माह के बाकी बचे हुए दिन ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत विशेष रहने वाले हैं। 19 जुलाई को एक शुभ योग बनने वाला है। इस दिन रात के तकरीबन 11 बजकर 30 मिनट पर शनि और मंगल के बीच 60 डिग्री का लाभ दृष्टि योग बनेगा। ज्योतिषविदों के अनुसार, जब भी ये दोनों ग्रह आपस में लाभ दृष्टि योग का निर्माण करते हैं, तो इससे सकारात्मक उर्जा और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। 19 जुलाई को बनने वाले इस लाभ दृष्टि का योग शुभ प्रभाव मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए ये योग नई संभावनाएं खोल सकता है। लंबे समय से अटके कार्य तेजी से हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीव में प्रेम बढ़ सकता है। परिवार का महौल सकारात्मक रह सकता है। आत्मविश्वास पहले से और अधिक बढ़ सकता है।

वृश्चिक राशि

इस समय वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आय के नए रास्ते बन सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी करने वालों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं। मानसिक तनाव कम हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है।

मकर राशि

ये समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से जो रुके हुए व्यापारिक काम हैं, वो इस समय पूरे हो सकते हैं। कारोबारियों को नई डील और बड़े ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और उन्नति के नए मौके मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आ सकती है।

कुंभ राशि

मंगल-शनि का यह लाभ दृष्टि योग कुंभ राशि वालों को शुभ परिणाम दे सकता है। इस समय सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आय बढ़ सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

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