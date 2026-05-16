Kanye West: रैपर कान्ये वेस्ट का दिल्ली कॉन्सर्ट कैंसिल

जानें, टिकट के पैसे कब मिलेंगे वापस?

Kanye West, (आज समाज), मुंबई: मशहूर अमेरिकी रैपर और सॉन्ग राइटर कान्ये वेस्ट के तमाम भारतीय फैंस उस समय एक्साइटेड हो गए थे जब खबर आई थी कि वो दिल्ली में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। सबकुछ तय हो गया था। 23 मई को वो दिल्ली में लाइव परफॉर्म करने वाले थे। पर अब ऐसी खबर है कि उनका ये दिल्ली कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है।

इसे सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और बताया कि सरकार और अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा सलाह और निर्देशों के बाद ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है।

White Fox नाम की ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि जिन भी लोगों ने इस कॉन्सर्ट के लिए उनके आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर (डिस्ट्रिक्ट) के साथ टिकट बुकिंग की थी, उन सभी को 5-7 कार्य दिवस के अंदर पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा।

दूसरे लोकेशन पर कॉन्सर्ट का प्लान

दिल्ली कॉन्सर्ट भले ही कैंसिल हो गया है, लेकिन अब प्लान किसी दूसरे लोकेशन पर कॉन्सर्ट कराने का है। कंपनी ने कहा कि कान्ये वेस्ट की टीम के साथ नई तारीख और वेन्यू को लेकर काम चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली न सही, लेकिन कहीं और कान्ये वेस्ट का कॉन्सर्ट हो सकता है।

कंपनी का बयान

कंपनी ने जारी बयान में लिखा, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 23 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाला Ye Live in India कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम अपने हर प्रशंसक, पार्टनर, क्रू सदस्य और समर्थक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहे।

आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर के माध्यम से टिकट खरीदने वाले सभी वैध टिकट धारकों को 5-7 कार्य दिवसों के भीतर पूरा रिफंड जारी कर दिया जाएगा। हम वर्तमान में एक नई तारीख और स्थान सुरक्षित करने के लिए कलाकार की टीम के साथ काम कर रहे हैं। बता दें कि ये भारत में कान्ये वेस्ट का डेब्यू कॉन्सर्ट था। ये पहली बार होने जा रहा था जब वो इंडिया में परफॉर्म करने वाले थे।

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