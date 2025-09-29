Rao Narendra Singh बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली विधायक दल की कमान 

By
Mohit Saini
-
0
52
Rao Narendra Singh बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली विधायक दल की कमान 
Rao Narendra Singh बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली विधायक दल की कमान 
Rao Narendra Singh: लंबे इंतज़ार के बाद, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है। राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त किया गया है।
Rao Narendra Singh बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली विधायक दल की कमान 
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें बताया गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। ये फैसले हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लगभग 10 महीने बाद आए हैं, जो राज्य में संगठन को मज़बूत करने के नए सिरे से प्रयास का संकेत देते हैं।
राव नरेंद्र सिंह, उदय भान की जगह राज्य इकाई के अध्यक्ष बनेंगे। एक अनुभवी राजनेता, सिंह तीन बार विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बीच, भूपिंदर सिंह हुड्डा, अपने व्यापक राजनीतिक अनुभव के साथ, विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करेंगे – यह भूमिका उन्होंने पिछली विधानसभा में भी निभाई थी।
कांग्रेस को उम्मीद है कि यह नया नेतृत्व उसके कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकेगा और पार्टी को हरियाणा में आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार करेगा।

यह भी पढ़े : Faridabad News : फरीदाबाद में श्रमिकों के लिए जागरूकता रैली का आयोजन