रणवीर सिंह का तूफान आना बाकी! Dhurandhar 2 की कहानी पर R Madhavan ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और इसे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की दिलचस्प कहानी और आतंकवाद के बोल्ड चित्रण ने बड़े पैमाने पर चर्चा छेड़ दी है, यहाँ तक कि सीमाओं के पार भी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं।

जैसे-जैसे फिल्म की सफलता जारी है, इसके सीक्वल, धुरंधर 2 को लेकर उत्साह एक नए स्तर पर पहुँच गया है। मेकर्स पहले ही हिंट दे चुके हैं कि दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाला है, और अब एक्टर आर माधवन ने सीक्वल की कहानी के बारे में एक बड़े हिंट के साथ इस चर्चा को और हवा दे दी है।

आर माधवन ने धुरंधर 2 पर चुप्पी तोड़ी

धुरंधर में, आर माधवन ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का दमदार रोल निभाया है, और उनके परफॉर्मेंस की दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब तारीफ की है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान, जब उनसे धुरंधर 2 की कहानी के बारे में पूछा गया, तो माधवन ने ज़्यादा कुछ बताने से मना कर दिया—लेकिन उनका बयान फैंस को उत्साहित करने के लिए काफी था।

माधवन ने कहा, “मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ—पहला पार्ट तो बस ट्रेलर था। बस इंतज़ार करें और रणवीर सिंह को देखें।”

इस एक लाइन ने ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, जिससे यह हिंट मिलता है कि सीक्वल में रणवीर सिंह का रोल और भी बड़ा और धमाकेदार होगा। फैंस अब धुरंधर 2 के स्केल, एक्शन और इंटेंसिटी के बारे में बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं।

फैंस 19 मार्च, 2026 का इंतज़ार नहीं कर सकते

जब से माधवन का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया उत्साह और थ्योरी से भर गया है। फैंस दिन गिन रहे हैं, उन्हें यकीन है कि धुरंधर 2 इस फ्रेंचाइजी को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा।

धुरंधर पहले ही ऊँचे बेंचमार्क सेट कर चुकी है, इसलिए सीक्वल से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं—और अगर माधवन के हिंट पर यकीन करें, तो दर्शक एक बड़े सिनेमैटिक अनुभव के लिए तैयार रहें।