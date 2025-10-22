Nikki Sharma Exposed Ex-Boyfriend Ranveer Allahbadia: रणवीर अलाहाबादिया की खुली पोल! एक्स गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने चैट लीक कर बताई सारी सच्चाई, मच गया बवाल

Nikki Sharma Exposed Ex-Boyfriend Ranveer Allahbadia: निक्की शर्मा ने एक्स-बॉयफ्रेंड रणवीर अल्लाहबादिया का किया पर्दाफाश। लोकप्रिय यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया (BeerBiceps) इस बार अपने पॉडकास्ट के लिए नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ के लिए सुर्खियों में हैं।

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Allahbadia (@beerbiceps)

दिवाली 2025 के मौके पर, रणवीर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जूही भट्ट के साथ अपने नए रिश्ते का संकेत दिया। हालाँकि उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम या चेहरा नहीं बताया, लेकिन उनकी घिबली से प्रेरित AI तस्वीरों और जूही की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ ने उनके रोमांस की अटकलों की पुष्टि कर दी।

हालांकि, जैसे ही यह खबर सामने आई, रणवीर की एक्स-गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री निक्की शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।

निक्की शर्मा ने लीक की ‘गंदी सीक्रेट’ चैट

रणवीर के रिश्ते के खुलासे के ठीक बाद, निक्की शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक निजी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर उनके पूर्व प्रेमी का चालाकी भरा पक्ष उजागर हुआ। लीक हुई चैट में, संदेश में लिखा था:

“मैं सदमे में हूँ… हमेशा दिखावा करती हूँ… वह कुछ महीनों तक अच्छा रहेगा और फिर कहेगा, ‘मुझे मानसिक आघात पहुँचा है, मैं शादी नहीं कर सकता या बच्चे पैदा नहीं कर सकता।'”

पूर्व प्रेमिका ने रणवीर के रिश्ते के पैटर्न पर सवाल उठाया

रणवीर का सीधे तौर पर नाम लिए बिना, निक्की ने इशारा किया कि उनकी पोस्ट का उद्देश्य उन पर निशाना साधना था – उनके विषाक्त रिश्ते के चक्र को उजागर करना। उनकी कहानी का तात्पर्य था कि रणवीर हर रिश्ते में एक समान भावनात्मक पैटर्न का पालन करते हैं। प्रशंसकों का मानना ​​है कि निक्की की पोस्ट जूही भट्ट के लिए भी एक चेतावनी थी, जिससे संकेत मिलता है कि उनका भी यही हश्र हो सकता है।

रणवीर के रिश्ते की पुष्टि

रणवीर ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की, जहाँ जूही भट्ट ने उसी जगह से कुछ ऐसी ही झलकियाँ साझा कीं। दोनों की पोस्ट में दिख रही रंगोली और गुलाबी गुलाब की डिजाइन से यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने दिवाली एक साथ मनाई।