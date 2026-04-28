Ranveer Allahabadia Girlfriend: जंगल में रोमांस, चेहरे से उठा पर्दा! रणवीर इलाहाबादिया ने दिखाई गर्लफ्रेंड की झलक

Ranveer Allahabadia Girlfriend: पॉपुलर यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर रणवीर अल्लाहबादिया ऑफिशियली प्यार में हैं। इस इन्फ्लुएंसर ने आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड जूही भट्ट के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म कर दिया है, जिससे फैंस क्रेज़ी हो गए हैं।

प्यार ऑफिशियल हो गया

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रणवीर ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जूही के साथ अपनी वेकेशन से ड्रीमी तस्वीरें पोस्ट कीं। कपल प्यार में डूबा हुआ दिख रहा है, हर फ्रेम में खुशी बिखेर रहा है।

एक तस्वीर में, रणवीर जूही को अपनी बाहों में उठाए हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी में वे एक-दूसरे को प्यार से गले लगाते हुए दिख रहे हैं जो उनकी केमिस्ट्री को पूरी तरह से कैप्चर कर रहा है।

जंगल में रोमांस

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यह कपल फिलहाल केन्या के मसाई मारा में छुट्टियां मना रहा है, जहां वे नेचर के बीच एक साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। जूही ने एक रोमांटिक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दोनों जंगल में शांत पलों का आनंद ले रहे हैं।

रणवीर के कैप्शन ने चर्चा को और बढ़ा दिया: “सूरज, चांद, तारे, और इनके बीच की हर चीज़… क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसकी रोशनी दुनिया की नेगेटिविटी को गायब कर सके? मैं मिला हूँ।”

फैंस और सेलेब्स का रिएक्शन

जैसे ही तस्वीरें वायरल हुईं, फैंस और सेलेब्स ने कमेंट्स में प्यार और बधाई की बाढ़ ला दी। पॉपुलर यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने मज़ाक में लिखा, “जल्दी शादी कर लो!”, जबकि दूसरों ने कपल के लिए दिल वाले इमोजी और शुभकामनाएं भेजीं।

पब्लिक अपीयरेंस से अफवाहें उड़ीं

दिलचस्प बात यह है कि रणवीर को हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान जूही के साथ देखा गया था, जहाँ उन्होंने पैपराज़ी से बात करते हुए उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। लेटेस्ट पोस्ट ने अब उनके रिश्ते पर ऑफिशियली मुहर लगा दी है।

जूही भट्ट कौन हैं?

जूही भट्ट एक मॉडल, एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर हैं जो वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियो में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रूप से लाइफस्टाइल, फैशन और ट्रैवल कंटेंट शेयर करती हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है।

इस ऑफिशियल खुलासे के साथ, रणवीर और जूही इंटरनेट के सबसे चर्चित कपल्स में से एक बन गए हैं। फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यह जोड़ी आगे क्या करती है।