Ranu Mondal: कभी रईस घर की बेटी, आज कीड़ों के बीच जिंदगी… रानू मंडल की टूटी कहानी

Ranu Mondal: दुनिया ऐसी कहानियों से भरी है जहाँ लोग गरीबी से उठकर कड़ी मेहनत से एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाते हैं। लेकिन ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ भी हैं, जिनमें जो लोग कभी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते थे, वे किस्मत और गलत फैसलों की वजह से सब कुछ खो देते हैं। रानू मंडल की ज़िंदगी भी ऐसी ही एक दुखद कहानी है।
वही रानू मंडल जो 2019 में राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं। वही महिला जिसे रियलिटी शो में बुलाया गया, जिसने हिमेश रेशमिया की फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड किए, और जिसे खूब शोहरत मिली… आज गंदी हालत में, कीड़े-मकोड़ों और कचरे के बीच रह रही है, और बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है।
गरीब पैदा नहीं हुई थीं – एक चौंकाने वाली सच्चाई
बहुत से लोग मानते हैं कि रानू मंडल हमेशा गरीब थीं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। 2019 में IANS को दिए एक इंटरव्यू में रानू ने खुलासा किया: “मैं फुटपाथ पर पैदा नहीं हुई थी। मैं एक अच्छे-खासे परिवार से थी। यह मेरी किस्मत थी।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके मशहूर एक्टर फिरोज खान से संबंध थे। हालाँकि बाद में उन्हें बंगाल की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया, लेकिन वह गरीबी में पैदा नहीं हुई थीं।
सिर्फ 6 महीने की उम्र में माता-पिता से अलग हो गईं
रानू मंडल, जिनका पूरा नाम रानू मारिया मंडल बताया जाता है, जब सिर्फ छह महीने की थीं, तभी अपने माता-पिता से अलग हो गई थीं। उन्हें पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में उनकी दादी ने पाला। कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम रानू रे या रानू बॉबी भी बताया गया है। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से उन्हें अक्सर “राणाघाट की लता मंगेशकर” कहा जाता था।
शादी, मुंबई और बॉलीवुड के करीब की ज़िंदगी
शादी के बाद रानू अपने पति के साथ मुंबई चली गईं। उन्होंने बताया कि उनके पति एक्टर फिरोज खान के घर में कुक का काम करते थे। रानू ने एक बार कहा था: “मेरे पति फिरोज खान के घर में कुक का काम करते थे। उनका बेटा फरदीन तब कॉलेज में था। वे हमें परिवार की तरह मानते थे।” गुज़ारा करने के लिए वह क्लबों में भी गाती थीं। इसी दौरान उन्हें “रानू बॉबी” नाम मिला।
दो शादियां, दोनों का अंत दर्दनाक
रिपोर्ट्स के अनुसार, रानू मंडल की दो बार शादी हुई थी। एक पति की मौत हो गई, और दूसरे ने उन्हें छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उनके पहले पति ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को क्लबों में उनका गाना पसंद नहीं था। पहली शादी से रानू के एक बेटा और एक बेटी थी।
बाद में, उनके दूसरे पति बबलू मंडल का भी 2003 में निधन हो गया। इसके बाद, बताया जाता है कि रानू डिप्रेशन में चली गईं और अपने बच्चों के साथ रानाघाट लौट आईं।
अपनी ही बेटी ने छोड़ा
उनकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक यह है कि उनकी बेटी एलिजाबेथ सती ने भी उन्हें छोड़ दिया। लगभग 10 सालों तक उनका अपनी माँ से कोई संपर्क नहीं था। रानू बिल्कुल अकेली रह गईं। गुज़ारा करने के लिए, उन्होंने रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया, और आखिरकार वे बहुत ज़्यादा गरीबी में चली गईं।
2019: जब किस्मत ने आखिरकार साथ दिया
जुलाई 2019 में, सब कुछ बदल गया। एक राहगीर ने रानू को रेलवे स्टेशन पर “एक प्यार का नगमा है” गाते हुए रिकॉर्ड किया। वीडियो वायरल हो गया। रातों-रात, रानू एक स्टार बन गईं।
उन्होंने: 5-6 गाने रिकॉर्ड किए
रियलिटी शो और इवेंट्स में हिस्सा लिया
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्मानित किया गया
यहां तक कि उस बेटी से भी मिल गईं जिसने उन्हें छोड़ दिया था
ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने आखिरकार उन्हें दूसरा मौका दिया है।
फिर से अंधेरा: कीड़े-मकोड़ों और गंदगी के बीच रहना
दुख की बात है कि यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही।
कुछ महीने पहले, यूट्यूबर निशु तिवारी ने रानू मंडल से मुलाकात की और एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। रानू अब कचरे, बदबू और रेंगने वाले कीड़ों से भरे घर में रह रही हैं। न खाना है, न पैसे हैं, न ही ठीक से कपड़े हैं।
इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया जाता है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहतीं, बातचीत ठीक से समझ नहीं आती, और अगर कोई मिलने वाला उनके लिए खाना नहीं लाता तो वे अक्सर गुस्सा हो जाती हैं।
शोहरत से गुमनामी तक
एक अमीर परिवार की बेटी से लेकर, एक मशहूर कुक की पत्नी, फिर एक इंटरनेट सेंसेशन, और अब अमानवीय परिस्थितियों में रहने वाली महिला तक — रानू मंडल की ज़िंदगी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि शोहरत स्थिरता की गारंटी नहीं देती। उनकी कहानी सिर्फ़ चौंकाने वाली नहीं है… यह दिल तोड़ने वाली है।