Rani Talab Jind : रानी तालाब पर हुआ सौ कुंडीय यज्ञ का आयोजन

Jind News, आज समाज, जींद। आर्य युवा समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीयध्यक्ष योगी सूरी के आह्वान पर डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा अंबेडकर पार्क रानी तालाब पर 100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें डीएवी स्कूल के 100 छात्रों ने पीतांबर कुर्ता और सफेद पायजामा पहन कर एकरूपता के साथ यज्ञ किया। जनसाधारण को यज्ञ के अर्थ समझ में आएं, इसलिए यज्ञ संस्कृत भाषा के साथ-साथ हिंदी में भी किया गया। जिसका गायन हरेंद्र भारद्वाज की भजन मंडली द्वारा किया गया।

यजमान के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा के बेटे रुद्राक्ष मिड्ढा तथा जींद नगर परिषद की अध्यक्षा अनुराधा सैनी और हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी के निदेशक डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी ने भाग लिया। ब्रह्मा के रूप में स्कूल की प्राचार्या रश्मि विद्यार्थी ने यज्ञ में आहुतियां दिलवाई व सभी बच्चों पर पुष्प वर्षा करके आशीर्वाद दिया। इसका संचालन में कर्ण देव शास्त्री तथा कालवा गुरुकुल के संत महात्माओं ने किया।

नशा मुक्त रहने की दिलवाई शपथ

यज्ञ का आयोजन युवाओं को नशे से बचने के उद्देश्य से किया गया। जिसके लिए स्कूल की प्राचार्या रश्मि विद्यार्थी ने सभी उपस्थितजनों को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलवाई। रुद्राक्ष मिड्ढा ने कहा कि डीएवी स्कूल सदा अच्छी पहल करने में आगे रहता है। इस बार भी डीएवी स्कूल में नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया है और उसे धर्म से जोड़ा है। यह अभूतपूर्व कार्य है। जिससे मानवता का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि युवा पीढ़ी हर प्रकार के नशे से बचे।

हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी के निदेशक डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी ने कहा कि डीएवी कालेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूनम सूरी ने इससे पहले भी हजारों की संख्या में यज्ञ का पावन कार्य किया है और अब आर्य युवा समाज हरियाणा में योगी सूरी के नेतृत्व में प्रत्येक स्कूल 100 कुंडीय हवन यज्ञ कर रहा है। प्रदेशभर में एक लाख हवन कुंड में आहुति देकर नशे से बचने की शपथ ली गई।

तीन बार ओर किया जाएगा यज्ञ का आयोजन

यह क्रांतिकारी कदम है, जो युवाओं को सही दिशा में ले जाएगा। इस मौके पर नप महासचिव एसपी भारद्वाज, कमांडेंट रमाकांत, वीरेंद्र लाठर, सरदार जोगिंदर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी जगबीर ढांडा, जगदीश आहूजा, राम नारायण, मनोज शर्मा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि अभी तीन बार और शहर के प्रमुख स्थानों पर यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जो 31 मार्च 2026 तक चलेगा।

इस मौके पर प्रमुख नागरिकों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें अपनी पुष्पांजलि भेंट की और युवा समाज की ओर से सभी नागरिकों को स्वामी दयानंद की अमृत कृति सत्यार्थ प्रकाश निशुल्क वितरित की गई तथा अतिथियों को वेदों के संपूर्ण सेट भेंट किए गए। वेद हिंदू जाति के लिए परम आधार है, जो सभी घरों में होना चाहिए। अंत में सबको भोजन प्रसाद दिया गया।

