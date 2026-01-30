Rani Chatterjee Workout Look: जिम में भी छाया रानी चैटर्जी का जलवा, इस लुक में करती हैं वर्कआउट

Rani Chatterjee Workout Look: पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि फिटनेस के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस लगातार अपने डिसिप्लिन्ड वर्कआउट रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करती हैं।

रानी चटर्जी का जिम लुक वायरल

रानी अक्सर सोशल मीडिया पर जिम सेल्फी और वर्कआउट की तस्वीरें शेयर करती हैं, जिससे फैंस को उनकी फिटनेस जर्नी की झलक मिलती है। उनकी लेटेस्ट जिम तस्वीरों ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है, फैंस उनकी टोन्ड बॉडी और स्टाइलिश वर्कआउट लुक की तारीफ कर रहे हैं।

फैंस को उनका फिटनेस अवतार पसंद आया

पूरे जिम के कपड़ों में रानी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लग रही हैं, जो साफ दिखाता है कि वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। उनके फॉलोअर्स ने कमेंट सेक्शन में लाइक्स और तारीफों की बाढ़ ला दी है, उन्हें इंस्पिरेशन बता रहे हैं।

‘बस इस म्यूज़िक को महसूस करो’ — रानी का कैप्शन दिल जीत गया

View this post on Instagram A post shared by Rani Chatterjee (@ranichatterjeeofficial)



तस्वीरें शेयर करते हुए रानी ने पोस्ट को कैप्शन दिया: “बस इस म्यूज़िक को महसूस करो ” यह सिंपल लेकिन पॉजिटिव कैप्शन उनकी वर्कआउट तस्वीरों के वाइब से एकदम मैच कर रहा था।

View this post on Instagram A post shared by Rani Chatterjee (@ranichatterjeeofficial)

फैंस बेसब्री से उनके नए पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं

रानी चटर्जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उनके फॉलोअर्स हमेशा उनके लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। चाहे फिल्में हों, फिटनेस हो या फैशन, एक्ट्रेस हर नए पोस्ट के साथ अपने फैंस को जोड़े रखती हैं।

