Rani Chatterjee Secretly Got Married: रातों-रात दुल्हन बनीं Rani Chatterjee! कौन है वो दूल्हे राजा, जिससे रचाई शादी?

Rani Chatterjee Secretly Got Married: भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर और बहुत पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस रानी चटर्जी कभी भी ध्यान खींचने में फेल नहीं होतीं। चाहे उनकी फिल्में हों, स्टाइल हो, या सोशल मीडिया पर मौजूदगी हो, रानी जानती हैं कि अपने फैंस से कैसे जुड़े रहना है। एक्ट्रेस के हर कदम पर करीब से नज़र रखी जाती है, यही वजह है कि उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है।

36 साल की रानी चटर्जी अभी भी अनमैरिड हैं। इतने सालों में, उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। हालांकि, एक्ट्रेस की हालिया वायरल तस्वीरों ने फैंस को हैरान कर दिया है। इन तस्वीरों में, रानी अपने बालों की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने हुए दिख रही हैं, जिससे अफवाहें उड़ रही हैं कि उन्होंने शायद चुपके से शादी कर ली है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—क्या रानी चटर्जी ने रातों-रात शादी कर ली, और दूल्हा कौन है?

रानी चटर्जी दुल्हन के रूप में

View this post on Instagram A post shared by Rani Chatterjee (@ranichatterjeeofficial)

रानी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने अपने शादीशुदा लुक से सभी को चौंका दिया। तस्वीरों में, वह एक नई-नवेली दुल्हन की तरह ग्रेसफुली पोज दे रही हैं, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया।

साड़ी में शानदार

अभिनेत्री ऑरेंज साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उन्होंने सिंदूर, माथे पर बिंदी, हरी चूड़ियां और मंगलसूत्र पहना हुआ है। उनका लुक इतना भरोसेमंद था कि कई फैंस को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि रानी ने सच में शादी कर ली है।

शादी के लुक के पीछे का सच

सभी अफवाहों को खत्म करते हुए, सच यह है कि रानी चटर्जी ने अभी तक शादी नहीं की है। वायरल तस्वीरें उनकी आने वाली फिल्म के सेट की हैं, जिसमें वह एक शादीशुदा महिला की भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि वह पूरी तरह से दुल्हन के लुक में नजर आईं।

काम का बहुत ज़्यादा शेड्यूल

रानी चटर्जी फिलहाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में ए बैड मैन बाबू, परिवार के बाबू, भाभी माँ, नाचे दूल्हा गली गली, मेरा पति मेरा देवता है, दीदी नंबर 1, सास बहू चली स्वर्ग लोक, और कई दूसरी फिल्में शामिल हैं।

पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है

फिल्मों के अलावा, रानी की पर्सनल लाइफ भी उन्हें खबरों में रखती है। फैंस उनकी शादी देखने के लिए बेताब हैं, और पहले उनका नाम अक्सर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ जोड़ा जाता था।

एक बार पवन सिंह को डेट करने की बात कही गई थी

ऐसे पक्के दावे थे कि रानी चटर्जी और पवन सिंह कभी रिलेशनशिप में थे। हालांकि, उनका रोमांस ज्यादा दिन नहीं चला, और आखिरकार दोनों अलग हो गए।

एक सच्ची फिटनेस की शौकीन

फिलहाल, रानी पूरी तरह से अपने करियर और फिटनेस पर फोकस कर रही हैं। स्वभाव से फिटनेस फ्रीक, वह अक्सर अपने जिम वीडियो और वर्कआउट की तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर आग लगा देती हैं। उनके फैंस उन्हें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते रहते हैं।

फिलहाल, यह साफ़ है कि रानी चटर्जी ने गुपचुप तरीके से शादी नहीं की है – यह सिर्फ़ एक रील मोमेंट था जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनने के लिए काफ़ी असली लगा।