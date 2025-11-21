Rani Chatterjee Dance: Aaj Ki Raat’ पर रानी चटर्जी का धांसू डांस वायरल, देख फैंस हुए दीवाने

Rani Chatterjee Dance: भोजपुरी स्टार रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और एनर्जेटिक प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली रानी अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब, उनके लेटेस्ट डांस रील ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

रानी चटर्जी का डांस वायरल

एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह फिल्म स्त्री 2 के तमन्ना भाटिया के हिट गाने ‘आज की रात’ पर ज़बरदस्त डांस कर रही हैं। स्टाइलिश ब्लैक आउटफिट पहने, रानी के एनर्जेटिक मूव्स ने तुरंत ध्यान खींच लिया।

फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़

एक यूजर ने लिखा, “दीदी, आग लगा दी!” दूसरे ने कमेंट किया, “मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया,” जबकि किसी और ने कहा, “आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं।” कई लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस की तारीफ की।

हालांकि, हर कोई इससे सहमत नहीं था। सोशल मीडिया यूज़र्स के एक ग्रुप ने रानी को ट्रोल भी किया, यह कहते हुए कि उनकी परफॉर्मेंस तमन्ना के ओरिजिनल वर्जन जितनी अच्छी नहीं थी—जिससे कमेंट्स में एक छोटी सी बहस छिड़ गई।

‘आज की रात’ फैंस का पसंदीदा बना हुआ है

यह गाना ओरिजिनली राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री 2 में आया था, जो 15 अगस्त, 2024 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। आइटम सॉन्ग में तमन्ना भाटिया की सिज़लिंग परफॉर्मेंस ने पहले ही लाखों दिल जीत लिए थे, और फिल्म ने खुद बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। अब, रानी चटर्जी के इस आइकॉनिक गाने के रीक्रिएशन ने एक बार फिर इस गाने को चर्चा में ला दिया है।