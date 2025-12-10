Randhir Jaiswal: दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल करना देश के लिए खुशी का पल

Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal, (आज समाज), नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बुधवार को एक पोस्ट कर बताया कि यूनेस्को ने दीपावली के त्योहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा, यह एक खुशी का पल है क्योंकि रोशनी का त्योहार दीपावली, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अपने राज्य अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है, उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है।

जानें यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्या कहा

यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत भर में विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों द्वारा सालाना मनाया जाने वाला रोशनी का त्योहार है, जो साल की आखिरी फसल और नए साल और नए मौसम की शुरूआत का प्रतीक है।

चंद्र कैलेंडर के आधार पर, यह अक्टूबर या नवंबर में अमावस्या को पड़ता है और कई दिन तक चलता है। यह एक खुशी का अवसर है जो अंधेरे पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान, लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों को साफ करते हैं और सजाते हैं, दीये और मोमबत्तियां जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, और समृद्धि और नई शुरूआत के लिए प्रार्थना करते हैं।

2008 में, रामलीला को सूची में जोड़ा गया

2008 में, रामायण के पारंपरिक प्रदर्शन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया था। 2024 में, भारत से नवरोज के त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया। गुजरात का गरबा (2023), कोलकाता में दुर्गा पूजा (2021), कुंभ मेला (2017), योग (2016), और पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की कला (2014) सूची में शामिल कुछ अन्य भारतीय तत्व हैं।

जैसा कि यूनेस्को इसे परिभाषित करता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वे प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, वस्तुएं और स्थान शामिल हैं जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह विरासत विकसित होती रहती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान और विविधता की सराहना मजबूत होती है।

सुरक्षा के लिए अपनाया 2003 कन्वेंशन

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए, यूनेस्को ने 17 अक्टूबर, 2003 को पेरिस में अपने 32वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 2003 कन्वेंशन को अपनाया। इस कन्वेंशन में उन वैश्विक चिंताओं पर ध्यान दिया गया जो जीवित सांस्कृतिक परंपराएं, मौखिक प्रथाएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक रीति-रिवाज, अनुष्ठान, ज्ञान प्रणालियां और शिल्प कौशल वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन व सीमित संसाधनों से तेजी से खतरे में पड़ रहे हैं।

लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

भारत 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पहली बार दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला परिसर में यूनेस्को के 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति सत्र की मेजबानी कर रहा है। लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थान एक ही छत के नीचे भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत के संगम का प्रतीक है।

