India News Conclave: आज समाज की 20वीं वर्षगांठ पर रणबीर गंगवा ने दी बधाई, बोले— हरियाणा की सड़कें देश में सबसे बेहतर

Ranbir Gangwa On India News Manch(आज समाज), चंडीगढ़: आज समाज की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी व जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने समाज को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है और आने वाले समय में 6,180 किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य कर रहा है। जिन एजेंसियों ने गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया, उनकी पेमेंट रद्द करवाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कों पर सफेद पट्टी लगाई गई है और आज हरियाणा की सड़कें देश में सबसे अच्छी मानी जा रही हैं।
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना लक्ष्य
पानी की बर्बादी को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। गंगवा ने बताया कि जल्द ही ऐसे बिल भेजे जाएंगे, जिनके तहत पानी के अवैध कनेक्शन रोके जाएंगे। सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, जिसमें पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में अभी बहुत कम लोग पानी का बिल देते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में नियमित बिलिंग होती है। सरकार ऐसी नीति लाने जा रही है, जिसके तहत गांवों से आने वाला बिल का पैसा उसी गांव में विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा
रणबीर गंगवा ने यह भी बताया कि हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो प्रदेश के समग्र विकास का बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का है और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आॅनलाइन किया गया है।
