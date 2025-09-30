Ramleela in Rewari : सीता को बचाने में जटायु ने गवाएं प्राण,शबरी ने प्रभु श्रीराम को खिलाए बेर, दर्शक हुए भावविभोर

- बाली-सुग्रीव युद्ध के रोमांच पर दर्शकों ने बजाई तालियां
Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। स्थानीय नई अनाजमंडी में श्री शिव रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में 7वें दिन की लीला में सीता हरण, शबरी, बाली वध व प्रभु राम द्वारा हनुमान को सेना सहित सीता मां की सुधि लेने भेजने तक की लीला दिखाई गई।श्री शिव रामलीला समिति नई अनाज मंडी के महासचिव दीपक मंगला ने बताया कि प्रधान नवल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित 7वें दिन की लीला का शुभारंभ हरिराम सैनी ने सहपरिवार रिबन काटकर किया।
लीला में संजीव वशिष्ठ, हर्ष गुप्ता, आशीष शर्मा, नवीन लखेरा, विपिन्न अग्रवाल, राजेश वर्मा, गिरिश सिंघला, कपिलचंद शर्मा, सोमेश सैनी, डा. श्याम बिहारी, राजे रामपुरा, जेपी पंडित, नितिन गुप्ता, नरेन्द्र रामपुरा, विनोद रामपुरा, उज्जवल गुप्ता, भरतलाल, अनिल रामपुरा व मनोज गुप्ता ने विभिन्न किरदार निभाएं।
दीपक मंगला ने बताया कि श्री शिव रामलीला समिति द्वारा रामलीला का सफल आयोजन करवाने में मुख्य सरंक्षक लक्ष्मण सिंह यादव विधायक, मुख्य संरक्षक नरेश मित्तल, राकेश कुमार पाल्हावासिया, उपप्रधान अनिल गोयल, सन्नी गोयल, हरिराम सैनी की धर्मपत्नी मीरासैनी, सुरेन्द्र शर्मा जाडा हलवाई, नगर पार्षद राजेन्द्र सिंघल, राकेश गर्ग, रमेश मित्तल, चंद्रप्रकाश उर्फ लाला, विरेन्द्र जिंदल, रिंकू टैंट हाउस, यशपाल यादव, दलिप जांगिड़, संजय अग्रवाल अचार वाले, प्रेस सचिव नितेश अग्रवाल, संजय चैहान, मीरा रानी, लक्ष्मी गुप्ता, उषा मंगला, अंकिता गुप्ता, अर्चना गोयल, पुष्पा गोयल का सहयोग रहा।
यह भी पढ़े:- DTP on illegal construction of a colony : पांच एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का बुलडोजर