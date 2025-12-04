Abhay Singh Chautala, (आज समाज), चण्डीगढ़ : राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर जाति और धर्म के नाम पर हरियाणा के भाईचारे को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। जांगड़ा ने चौटाला के “जाट, जाट और जाट” वाले बयान की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि देश के प्रधानमंत्री का नारा “सबका साथ, सबका विकास” है, जिसके आधार पर हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों और जातियों को नौकरियां और सम्मान मिल रहा है।

दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी

बता दें कि यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएस यादव के साथ चल रहे विवाद में जांगड़ा ने पूर्व आईपीएस का समर्थन करते हुए चौटाला पर निशाना साधा। जांगड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि अभय चौटाला ने जेल के अंदर बैठकर गुंडागर्दी के रैकेट चलाए हैं। इस पर पलटवार करते हुए अभय चौटाला ने भी जांगड़ा की आलोचना की और उन्हें “घटिया आदमी” बताते हुए कहा कि उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अब इन दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है।

अभय सिंह चौटाला समाज में जहर घोलने का काम कर रहे : जांगड़ा

मीडिया से बातचीत में जांगड़ा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जाटों में सबसे ज्यादा दोस्त हैं मेरे और यह मित्रता काफी सालों से से चलती आ रही है। हरियाणा में एक कहावत है छाछ तो बोले ही और छानी भी बोले, इनके अंदर तो लाखों छेद है। जांगड़ा ने अभय नसीहत देते हुए कहा कि हरियाणा का भाईचारा खराब ना करें। उनकी सरकार में प्रदेश का भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई। यह अपना पिछला इतिहास देख ले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हरियाणा में 36 बिरादरी की सरकार चल रही है। मैं कभी जात- पात की बात नहीं करता। अभय सिंह चौटाला हरियाणा में जाटों को और नई पीढ़ी को भड़काने की कोशिश ना करें।

