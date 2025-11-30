Rambhadracharya News: जगद्गुरु स्वामी ने रामकथा प्रवचन के दौरान महिलाओं पर की विवादित टिप्पणी

Rambhadracharya Controversial Statement, (आज समाज), लखनऊ: जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (Jagadguru Swami Rambhadracharya) ने अपने रामकथा प्रवचन के दौरान महिलाओं और शिक्षा के बारे में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी बोलते हैं और अन्य धर्मों में महिलाओें को बेबी बोला जाता है। उन्होंने कहा, इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है। इस समुदाय में यूज एंड थ्रो जैसी बातें देखने को मिलती हैं। मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं। स्वामी के इस तरह के बयान पर बवाल मच गया है।

8 सितंबर से मेरठ में चल रही रामकथा

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित विक्टोरिया पार्क में अपने रामकथा प्रवचन के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने इस्लाम व हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है। सूत्रों के अनुसार 8 सितंबर से मेरठ में रामकथा चल रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वामी की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। अन्य समुदाय से जुड़े कई लोगों ने भी उनके इस तरह के बयान की निंदा की है।

हिंदू धर्म महिलाओं को कहा जाता है देवी

स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, हिंदू धर्म ही ऐसा है, जहां महिलाओं को देवी कहा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी या बीवी कहा जाता है। इस्लाम में वृद्ध होने पर 3 बार तलाक तलाक तलाक कहकर पत्नी को छोड़ देना। ऐसा सिर्फ इस्लाम में होता है कहीं और इस तरह के कृत्य नहीं होते। स्वामी ने कहा, हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है। यहां मां को पिता से बड़ा दर्जा दिया जाता है। महिलाओं की दुर्गति ऐसा सिर्फ इस्लाम में होती है।

यह भी पढ़ें: Jagadguru Rambhadracharya: प्रधानमंत्री मोदी ने किया देश का कायाकल्प