Rambhadracharya News: रामभद्राचार्य के वाइफ का फुल फॉर्म बताने वाले बयान पर गहराया विवाद

Rambhadracharya News: तुलसी पीठ के प्रमुख जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के एक धार्मिक प्रवचन के दौरान WIFE शब्द के विवादित “फुल फॉर्म” के बारे में बताने के बाद उनके एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खासकर महिला ग्रुप्स की तरफ से, और अब यह एक राजनीतिक तूफान बन गया है।बढ़ते गुस्से के बीच, RJD प्रवक्ता कंचना यादव ने एक कड़े शब्दों वाले और विवादित बयान के साथ बहस में एंट्री की है, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है।

रामभद्राचार्य ने क्या कहा?

एक पब्लिक प्रवचन के दौरान, स्वामी रामभद्राचार्य ने पत्नी शब्द को एक शॉर्ट फ़ॉर्म बताया, और इसे “आनंद के लिए एक शानदार ज़रिया” कहा। ऑडियंस में मौजूद शादीशुदा आदमियों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि अविवाहित लोगों और संतों को इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है:

W का मतलब है वंडरफुल

I का मतलब है इंस्ट्रूमेंट

F का मतलब है फॉर

E का मतलब है एन्जॉय

फिर उन्होंने कहा कि पत्नी “एन्जॉयमेंट के लिए एक शानदार इंस्ट्रूमेंट है,” इस बयान को कई क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सेक्सिस्ट और बेइज्ज़ती करने वाला बताया है, और उन पर महिलाओं को ऑब्जेक्ट बनाने का आरोप लगाया है।

कई महिला संगठनों ने सख्त एक्शन की मांग की है, उनका कहना है कि इस तरह के कमेंट्स महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और पुरानी सोच को बढ़ावा देते हैं।

RJD स्पोक्सपर्सन के कमेंट ने आग में घी डाला

तेजी से रिएक्शन देते हुए, RJD स्पोक्सपर्सन कंचना यादव ने स्वामी रामभद्राचार्य पर विवादित कमेंट्स किए। अपने बेबाक और अक्सर भड़काऊ बयानों के लिए जानी जाने वाली यादव ने जगद्गुरु की तुलना एक जानवर से की, यहाँ तक कि तुलना में जानवर के लिए “सिम्पैथी” भी दिखाई।

उनके कमेंट्स ने आलोचना की एक और लहर पैदा कर दी है, जिसमें कई लोगों ने उनके कमेंट्स को ऑफेंसिव और गलत बताया है। जैसे-जैसे यह विवाद बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शन्स भी आ रहे हैं।

पॉलिटिकल गर्मी और बढ़ी

कंचन यादव, जिन्होंने पहले बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी बातें की थीं, अब रामभद्राचार्य के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपना लिया है।

वायरल वीडियो के बड़े पैमाने पर फैलने और राजनीतिक नेताओं के दखल के साथ, विवाद ठंडा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, जिससे एक बार फिर भारत में जेंडर सेंसिटिविटी, धार्मिक प्रभाव और जिम्मेदार पब्लिक स्पीच पर बहस छिड़ गई है।