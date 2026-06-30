Ramayan Trailer Release Date: Ramayana को लेकर आया बड़ा अपडेट, अमेरिका में इस तारीख को रिलीज होगा ट्रेलर

By
Mohit Saini
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Ramayan Trailer Release Date: Ramayana को लेकर आया बड़ा अपडेट, अमेरिका में इस तारीख को रिलीज होगा ट्रेलर
Ramayan Trailer Release Date: Ramayana को लेकर आया बड़ा अपडेट, अमेरिका में इस तारीख को रिलीज होगा ट्रेलर

Ramayan Trailer Release Date: रणबीर कपूर की मोस्ट-अवेटेड फ़िल्म रामायण का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है। दुनिया भर के फ़ैन इस माइथोलॉजिकल एपिक के पहले पूरे ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और अब यूनाइटेड स्टेट्स के दर्शकों के लिए एक रोमांचक अपडेट सामने आया है।

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स लॉस एंजिल्स में एक ग्रैंड इवेंट के साथ ट्रेलर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिससे यह विदेशों में किसी इंडियन फ़िल्म के सबसे बड़े प्रमोशनल इवेंट्स में से एक बन जाएगा।

US फ़ैन्स को आखिरकार ट्रेलर रिलीज़ डेट मिल गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण का ट्रेलर यूनाइटेड स्टेट्स में 14 जुलाई, 2026 को प्रीमियर होगा। स्पेशल लॉन्च इवेंट लॉस एंजिल्स में होने की उम्मीद है, जहाँ कास्ट और मेकर्स कथित तौर पर फ़ैन्स और मीडिया के सामने बहुप्रतीक्षित ट्रेलर दिखाएंगे। इस अनाउंसमेंट ने इंटरनेशनल दर्शकों, खासकर US में रणबीर कपूर के फ़ैन्स के बीच ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है।

लॉस एंजिल्स में ग्रैंड लॉन्च इवेंट प्लान किया गया है

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, ट्रेलर लॉन्च का जश्न एक बड़े इवेंट में मनाया जाएगा जिसमें फिल्म की मेन कास्ट शामिल होगी। एक्टर्स के फैंस और मीडिया से भी बातचीत करने की उम्मीद है, जिससे यह मौका वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार बन जाएगा। यह इवेंट किसी इंडियन माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए अब तक के सबसे बड़े ओवरसीज प्रमोशन में से एक होने की उम्मीद है।

‘रामा’ के टीज़र ने उम्मीदें बढ़ाईं

हाल ही में रिलीज़ हुए ‘रामा’ के टीज़र को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की पहली झलक ने फैंस को इम्प्रेस किया, जबकि फिल्म के विज़ुअल स्केल और प्रोडक्शन वैल्यू ने उम्मीद और बढ़ा दी।

टीज़र रिलीज़ होने के बाद से, दर्शक पूरे ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल इंडिया रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं की है।

एक मेगा-बजट सिनेमैटिक तमाशा

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी, रामायण को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और इसे पहले से ही अब तक की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि फिल्म में रिलीज़ होने पर बॉक्स ऑफिस पर छा जाने की क्षमता है।

स्टार-स्टडेड कास्ट

फिल्म में भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में यश और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे जैसे शानदार कलाकार हैं। इतने दमदार लाइनअप और शानदार सिनेमैटिक विज़न के साथ, रामायण आने वाले साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज़ में से एक बनी हुई है।

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