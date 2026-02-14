Anand Sagar Death: रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का निधन, लंबे समय से थे बीमार

Anand Sagar Death: रामानंद सागर भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं, जिन्हें आइकॉनिक सीरीज रामायण बनाने के लिए जाना जाता है। उनके बाद, उनके बेटे आनंद सागर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और सागर आर्ट्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दुख की बात है कि आनंद सागर अब हमारे बीच नहीं हैं। दिग्गज फिल्ममेकर का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने दिल दहला देने वाली खबर की पुष्टि की और उनकी मौत के पीछे का कारण भी बताया।

आनंद सागर ने 13 फरवरी को आखिरी सांस ली, और उसी शाम मुंबई के विले पार्ले में पवन हंस श्मशान घाट पर हिंदू रीति-रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में गहरा शोक है।

इंडस्ट्री में आनंद सागर का योगदान

रामानंद सागर के बाद, आनंद सागर ने परिवार की क्रिएटिव विरासत को आकार देने और उसे जारी रखने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता के विज़न को आज के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए काम किया। 2008 में, उन्होंने रामायण का रीमेक बनाया, जिसमें गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने राम और सीता का रोल किया। इस वर्शन ने इस एपिक को नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुँचाने में मदद की और इसे बहुत पसंद किया गया।

आनंद सागर न सिर्फ़ एक डायरेक्टर थे, बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने आँखें, अरमान और अलिफ़ लैला जैसे पॉपुलर शो को सपोर्ट किया, जिनका इंडियन टेलीविज़न के इतिहास में एक अहम स्थान है। अपने पिता के बाद, उन्हें सागर की विरासत में सबसे अहम योगदान देने वालों में से एक माना जाता था।

वह 15 साल से ज़्यादा समय से बीमारी से जूझ रहे थे

उनके परिवार के मुताबिक, 84 साल के फ़िल्ममेकर पिछले 12 से 15 सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने बताया कि आनंद सागर पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे थे, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो धीरे-धीरे चलने-फिरने और पूरे शारीरिक कामों पर असर डालता है। बीमारी से उनकी लंबी लड़ाई ने आखिरकार उनकी सेहत पर बुरा असर डाला। पार्किंसंस बीमारी क्या है?

पार्किंसंस बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो दिमाग में नर्व सेल्स (न्यूरॉन्स) के धीरे-धीरे डैमेज होने या मरने की वजह से होती है। इससे आमतौर पर कंपकंपी, मांसपेशियों में अकड़न और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मुश्किल जैसे लक्षण होते हैं। यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकती है और आमतौर पर समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ती है।

आनंद सागर के जाने से, इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री ने एक ऐसे अनुभवी कलाकार को खो दिया है, जिन्होंने एक महान क्रिएटिव विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।