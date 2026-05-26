Ramakant Dayma Death: नहीं रहे ‘स्कैम 1992’ में हर्षद मेहता के पिता बने रमाकांत दायमा, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Ramakant Dayma Death: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने-माने एक्टर रमाकांत दायमा के जाने का दुख है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिससे फैंस और साथ काम करने वाले बहुत दुखी हैं। टेलीविज़न, थिएटर और फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले इस सीनियर एक्टर ने अपने लंबे करियर में बहुत प्यार और सम्मान कमाया।

रमाकांत दायमा ने सालों में कई यादगार रोल किए, लेकिन वे बहुत पसंद की गई वेब सीरीज़ स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के सीधे-सादे और इमोशनल पिता का रोल निभाने के लिए बहुत पॉपुलर हुए।

शुभांगी लाटकर की इमोशनल श्रद्धांजलि ने दिल तोड़ दिया

एक्ट्रेस शुभांगी लाटकर, जिनका दिवंगत एक्टर के साथ करीबी रिश्ता था, ने एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपना दुख ज़ाहिर किया। उन्होंने रमाकांत दायमा का खुशी से नाचते हुए एक पुराना खुशनुमा वीडियो शेयर किया और उन्हें याद करते हुए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा।

अपने इमोशनल मैसेज में उन्होंने लिखा कि इंडस्ट्री ने न सिर्फ एक शानदार एक्टर, बल्कि एक खूबसूरत इंसान भी खो दिया है। उन्हें एक को-स्टार और फैमिली फ्रेंड से कहीं ज़्यादा बताते हुए, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए वह उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं।

“वह एक फाइटर थे जिनकी आत्मा बहुत खूबसूरत थी”

शुभांगी लाटकर ने बताया कि रमाकांत दायमा न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर थे, बल्कि एक बेहतरीन डांसर, दिल को छूने वाले सिंगर और समझदार सलाहकार भी थे। उनके मुताबिक, उनके साथ हर बातचीत ज़िंदगी के बारे में एक गहरा मतलब रखती थी।

उन्होंने आगे बताया कि भले ही वह कद में छोटे दिखते थे, लेकिन वह उन सबसे मज़बूत और बहादुर लोगों में से एक थे जिन्हें उन्होंने कभी जाना था।

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि एक्टर कई महीनों से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी सभी को उम्मीद थी कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

अधूरे रह गए सपने

अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए, शुभांगी लाटकर ने बताया कि उनका एक हिंदी थिएटर प्ले पर साथ काम करने का प्लान था। दोनों ने सपना देखा था कि उनके ठीक होने के बाद वे एक साथ स्टेज पर लौटेंगे। उनके आखिरी शब्दों को याद करते हुए, उन्होंने लिखा:

“पहले मुझे थोड़ा ठीक होने दो।” दुख की बात है कि वह सपना और वादा अब हमेशा के लिए अधूरा रहेगा।

फैंस और इंडस्ट्री ने श्रद्धांजलि दी

इस दुखद खबर के बाद, फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सदस्य सोशल मीडिया पर रमाकांत दायमा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोगों ने उन्हें उनके प्यार, विनम्रता और यादगार परफॉर्मेंस के लिए याद किया, जिसने लाखों दिलों को छू लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।