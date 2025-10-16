Rama Ekadashi: रमा एकादशी के दिन राशि के हिसाब से करें मंत्र जाप

लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति है मिलती

Rama Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: आज रमा एकादशी मनाई जा रही है। रमा एकादशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधक अपनी राशि के अनुसार विशेष मंत्रों का जप करके लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न कर सकते हैं और करियर में सफलता, चिंता से मुक्ति, कारोबार में तरक्की, आर्थिक विषमता दूर करने जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राशि अनुसार मंत्र जप