Ram Vilas Vedanti Passes Away: राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का देहांत, अयोध्या पहुंचेगा पार्थिव शरीर

Ram Vilas Vedanti Passes Away” वरिष्ठ संत, अयोध्या से पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के मुख्य आर्किटेक्ट में से एक, डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से अयोध्या, संत समुदाय और राजनीतिक माहौल में दुख की लहर दौड़ गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉ. वेदांती बुधवार को रीवा जिले के दौरे पर थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की लगातार कोशिश की। हालांकि, सभी मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद उनका निधन हो गया।

राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक

डॉ. रामविलास दास वेदांती को राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक माना जाता था। उन्होंने आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या से सांसद के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सड़कों और संसद दोनों जगह राम मंदिर बनाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। उनके निधन को संत समाज और भगवान राम के भक्तों के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है।

पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश से अयोध्या लाएंगे

सूत्रों ने बताया कि उनके शिष्य और साथी जल्द ही उनका पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश से अयोध्या लाएंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। कई संतों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डॉ. रामविलास वेदांती महाराज के निधन पर गहरा दुख जताया है।

X पर एक पोस्ट में, CM योगी ने उनके गोलोकगमन को आध्यात्मिक दुनिया और सनातन संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उनके निधन को एक युग का अंत बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित वेदांती का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके शिष्यों और अनुयायियों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें।