Ram Sutar Passes Away: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर और मूर्तिकार का 100 साल की उम्र में निधन

गोल्ड मेडलिस्ट सुतार के नाम कई उपलब्धियां

पद्म श्री व पद्म भूषण से सम्मानित थे राम सुतार

Ram Sutar Died, (आज समाज), नोएडा (उत्तर प्रदेश): गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – को डिज़ाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार (Ram Sutar) का निधन हो गया है। वह 100 साल के थे। उन्होंने बुधवार देर रात दिल्ली से स्टे उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। बेटे अनिल सुतार (Anil Sutar) ने निधन की जानकारी दी।

उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे पिता : अनिल सुतार

अनिल सुतार (Anil Sutar) ने कहा, बहुत दुख के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि मेरे पिता श्री राम वानजी सुतार का 17 दिसंबर की आधी रात को हमारे घर पर निधन हो गया। उन्होंने प्रेस के साथ आज शेयर किए एक नोट में कहा कि राम सुतार उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। राम सुतार को 1999 में पद्म श्री (Padma Shri) और 2016 में पद्म भूषण (Padma Bhushan) से सम्मानित किया गया था। हाल ही में, सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है।

बचपन से मूर्तिकला की ओर आकर्षित थे सुतार

19 फरवरी, 1925 को मौजूदा महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदूर गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे सुतार बचपन से ही मूर्तिकला की ओर आकर्षित थे। मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से गोल्ड मेडलिस्ट सुतार के नाम कई उपलब्धियां हैं। संसद परिसर में ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा गांधी और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की प्रतिष्ठित मूर्तियां उनकी बेहतरीन कृतियों में से हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल को सम्मान देता है।

