Ram Rasoi opens in Zirakpur : जीरकपुर में शुरू हुई राम रसोई, सभी को मिलेगा 20 रुपये में भरपेट खाना

वरिष्ठ नेता संजीव खन्ना ने किया उद्घाटन।

Chandigarh News( आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। सामाजिक सेवा और मानवता की भावना को समर्पित एक सराहनीय पहल के तहत श्री राम सेवा संघ के संस्थापक संजीव खन्ना ने रविवार को श्री राम रसोई का शुभारंभ किया। रसोई की शुरुआत पूजा-अर्चना और ‘सरबत के भले’ की अरदास से की गई। संजीव खन्ना ने बताया कि श्री राम रसोई का उद्देश्य क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि यह रसोई प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुलेगी, जहां हर व्यक्ति को मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। साथ ही, उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जो लोग आर्थिक रूप से इतने भी सक्षम नहीं हैं कि 20 रुपए दे सकें, उनके लिए भोजन पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। खन्ना ने कहा, “अक्सर देखा गया है कि किसी परिवार में अचानक किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर घर में खाना बनाने की स्थिति नहीं रहती।

यह रसोई केवल गरीबों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सादगी और सेवा के भाव से जुड़ना चाहते हैं

ऐसे समय में भी श्री राम रसोई उनके लिए नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी।” उन्होंने बताया कि इस रसोई का संचालन स्थानीय स्वयंसेवकों और श्री राम सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की मदद से किया जा रहा है, और इसका खर्च समाजसेवी लोगों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसी दौरान अपनी पूरी श्रद्धा और सेवा के भाव से राम रसोई के उद्घाटन पे आर्यन कालिया द्वारा अपने जीवन की पहली कमाई का पूरा हिस्सा राम रसोई को दान कर दिया गया। इस अवसर पर संस्था के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह रसोई केवल गरीबों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सादगी और सेवा के भाव से जुड़ना चाहते हैं।

श्री राम रसोई का उद्देश्य लोगों में सेवा, समानता और मानवता की भावना को जागृत करना है

भोजन में रोज़ाना दाल, सब्ज़ी, चावल और रोटी जैसी पौष्टिक सामग्री शामिल होगी। खन्ना ने बताया कि श्री राम रसोई का उद्देश्य लोगों में सेवा, समानता और मानवता की भावना को जागृत करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह की रसोइयाँ क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी खोली जाएंगी ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि इस रसोई को निरंतर चलाने में सहयोग देंगे और ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाएंगे। श्री राम रसोई की यह पहल सामाजिक समरसता और मानवता के जज़्बे की मिसाल बन रही है, जो समाज में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को मज़बूती देगी।

उन्होंने बताया कि इस रसोई का हर सोमवार को अवकाश रहेगा। इस अवसर पर रेनू खन्ना संस्थापक, सुधीर काँटीवाल प्रधान, सोनू सेठी, हैप्पी कौशल, नरिंदर मैदान, दीक्षित सिंगला, राजिंदर कौशिक, नरेंद्र कौशल,विपिन शर्मा, प्रदीप शर्मा, सिक्का जी,कावेरी परिदा ,नमिता श्रीवास्तव, विनीत मिश्रा , मनोज श्रीवास्तव, गगनदीप क्वात्रा ,रेखा शर्मा, रामा रावत, संजना भाटिया,राशि अय्यर मण्डल प्रधान, सतपाल बंसल मण्डल प्रधान, सुरेश खटकर मंडल प्रधान, सुखदेव राणा,सनी जी आर एस एस नगर कार्यवाहक,इस.पी शर्मा और अन्य लोग मौजूद थे।

यह भी पढ़े : A grand farewell ceremony : पंजाब राज भवन में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को विदाई देने हेतु एक गरिमामय समारोह का आयोजन तीनों अधिकारियों को सम्मानित किया