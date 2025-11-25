Ram Mandir Flag Significance: राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार वृक्ष क्यों? जानें इसका प्राचीन इतिहास और महत्व

Ram Mandir Flag Significance: राम मंदिर के झंडे पर कोविदार पेड़ का गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि त्रेता युग में यह अयोध्या का शाही निशान था—राम राज्य की आज़ादी, ताकत और नेकी का निशान। अब, कलयुग में, वही निशान भव्य राम मंदिर के ऊपर वापस आ गया है, जो भक्तों को भगवान राम के शासन के आदर्शों और महिमा की याद दिलाता है।
राम मंदिर के झंडे पर कौन सा पेड़ है और क्यों?
अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर पवित्र झंडा फहराया, जिससे इस शानदार ढांचे के औपचारिक रूप से पूरा होने का निशान बना। झंडे की सबसे खास बातें इस पर छपे दो निशान हैं — कोविदार पेड़ और सूरज।
- सूर्य सूर्यवंश (सोलर डायनेस्टी) को दिखाता है जिससे भगवान राम जुड़े थे।
- कोविदार पेड़ अयोध्या की पुरानी सांस्कृतिक पहचान, पवित्रता और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है।
कोविदार पेड़ का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व
मान्यताओं के अनुसार, कोविदार पेड़ मंदार और पारिजात पेड़ों के एक दिव्य हाइब्रिड का नतीजा है, जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। पुराने ग्रंथों और आयुर्वेदिक परंपरा में इसका बहुत सम्मान है।
कहा जाता है कि इसके फूल, पत्ते और छाल में दवा के फायदे होते हैं और इनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह पेड़ देवताओं के लिए भी पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि जहां यह उगता है, वहां पॉजिटिव एनर्जी फैलती है।
अयोध्या की शाही विरासत का प्रतीक
कोविदार पेड़ कभी त्रेता युग में अयोध्या का शाही निशान था — जो राम राज्य के तहत शासन, साहस और धर्म को दिखाता था। आज के समय में इस निशान को फिर से राम मंदिर के ऊपर रखना भगवान राम के शासन में शामिल मूल्यों और कमिटमेंट को फिर से जगाने का प्रतीक है।
भक्ति और शक्ति का एक पवित्र झंडा
शुभ अभिजीत मुहूर्त के दौरान फहराया जाने वाला भगवा रंग का झंडा 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होता है। इस पर ये चीज़ें हैं:
- सूरज की एक चमकदार तस्वीर, जो भगवान राम के पवित्र वंश का प्रतीक है।
- कोविदार का पेड़, जो अयोध्या के पुराने गौरव को दिखाता है।
- पवित्र निशान ‘ओम’, जो हमेशा रहने वाली कॉस्मिक एनर्जी को दिखाता है।
- झंडे का केसरिया रंग त्याग, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, और इसका तिकोना आकार पारंपरिक रूप से जीत और धर्म से जुड़ा है।
