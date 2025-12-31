Ram Lalla Pran Pratishtha: प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब

Ram Lalla Pran Pratishtha Second Anniversary, लखनऊ: राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Janmabhoomi Temple) में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा (Ram Lalla Pran Pratishtha) की दूसरी वर्षगांठ (second anniversary) मनाई गई, जिसके लिए राम नगरी अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से इस शुभ अवसर पर, हजारों भक्त प्रार्थना करने के लिए मंदिर शहर में पहुंचे, जिससे पूरी राम नगरी आस्था, भक्ति, व आध्यात्मिक उत्साह से भर गई। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अयोध्या की सड़कों तक, पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भक्त आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे।

22 जनवरी, 2024 को हुआ था राम लल्ला की मूर्ति का अनावरण

प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ ने अयोध्या को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और मजबूत किया है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में भी भक्त भगवान राम का आशीर्वाद लेने इस पवित्र शहर में आते रहते हैं। राम लल्ला की मूर्ति का अनावरण 22 जनवरी, 2024 को ‘प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में घंटों तक रीति-रिवाज चले, जिन्होंने इस समारोह का नेतृत्व किया।

मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी

कई तीर्थयात्रियों ने कहा कि नए साल की शुरुआत भगवान राम के दर्शन से करना विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो उनके जीवन में दिव्य कृपा, शांति और सकारात्मकता लाता है। बड़ी संख्या में भीड़ के दौरान भक्तों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

स्वच्छता व आध्यात्मिक माहौल की तारीफ

कई लोगों अयोध्या में हुए बदलाव, स्वच्छता व आध्यात्मिक माहौल की खूब तारीफ की। एक पर्यटक ने कहा कि शहर बहुत साफ और शांत है और उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर एकादशी के दिन, अयोध्या में आना बहुत धन्य महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम नए साल में सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।

अयोध्या एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह

मंदिर का दौरा करने के बाद एक अन्य महिला श्रद्धालु ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अयोध्या आऊंगी। उन्होंने कहा, यह केवल भगवान राम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अयोध्या एक बहुत ही आध्यात्मिक जगह है, और यहां के लोग बहुत मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। एक अन्य भक्त ने कहा कि राम मंदिर जाना साल की शुरूआत करने का एक सार्थक तरीका था। हम नए साल की शुरुआत भगवान राम के दर्शन से करना चाहते थे। उन्होंने कहा, यहां आकर दिव्य अनुभव हो रहा है। यह हमारी पहली यात्रा है, और आध्यात्मिक ऊर्जा सच में बहुत जबरदस्त है।

