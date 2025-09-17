Ram Kapoor Net Worth: 1500 दिन की कमाई से 135 करोड़ तक का सफर, राम कपूर ने सुनाया संघर्ष का किस्सा

Ram Kapoor Net Worth, आज समाज, नई दिल्ली: टेलीविजन उद्योग ने कई प्रतिभाशाली सितारों को जन्म दिया है, लेकिन इस चमक-दमक के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा है। टीवी के सबसे अभिनेताओं में से एक, राम कपूर ने हाल ही में अपनी शुरुआती कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की, और बताया कि कैसे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल करने से पहले पूरी तरह से अपनी पत्नी की कमाई पर गुज़ारा किया। आज, वह टीवी, फ़िल्मों और ओटीटी पर एक जाना-माना नाम हैं – लेकिन उनकी सफलता की कहानी आसान नहीं थी।

शुरुआती संघर्ष और आर्थिक तंगी

राम कपूर ने स्वीकार किया कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। काम की कमी थी, और घर चलाने के लिए उन्हें पूरी तरह से अपनी पत्नी गौतमी कपूर की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने शुरुआती करियर के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने दूरदर्शन पर शो के लिए सिर्फ़ ₹1,500 प्रतिदिन से शुरुआत की थी।

इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई

ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे के साथ एक बेबाक इंटरव्यू में, राम ने टेलीविज़न के अप्रत्याशित स्वभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “टीवी एक कुत्ते की ज़िंदगी है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसके बाद यह वाकई मुश्किल है।”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अभिनेताओं के लिए स्मार्ट वित्तीय योजना बनाना बेहद ज़रूरी है: “अगर टेलीविज़न कलाकार समझदारी से निवेश करते हैं, तो वे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। एक बार जब आप रोनित रॉय, साक्षी तंवर और मेरी तरह शीर्ष पर पहुँच जाते हैं, तो आप तीन-चार पीढ़ियों के लिए पर्याप्त कमाई कर सकते हैं।”

साथी कलाकारों रोनित रॉय और साक्षी तंवर के बारे में

राम ने रोनित रॉय और साक्षी तंवर को ऐसे स्मार्ट पेशेवरों के उदाहरण बताया जिन्होंने लंबी अवधि में संपत्ति बनाई। “रोनित मेरे सीनियर हैं। उन्होंने फ़िल्मों से शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में सफल नहीं हुए। जब ​​तक एकता कपूर उन्हें टेलीविज़न पर नहीं लाईं, तब तक उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज, रोनित और साक्षी, दोनों ने पीढ़ियों के लिए संपत्ति सुनिश्चित की है।”

गौतमी कपूर की आय पर निर्भर

राम ने अपनी शादी के शुरुआती सालों को भी याद किया: “हमारी शादी के ठीक एक साल बाद, मेरे पास कोई काम नहीं था। हमें गौतमी के शो “लिपस्टिक” से होने वाली कमाई पर ही गुज़ारा करना पड़ा। वह दौर किसी को याद नहीं, लेकिन वह एक सच्चाई थी।”

राम कपूर की कुल संपत्ति

आज की बात करें तो राम कपूर ने खुद को इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित नामों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। हाल ही में, उन्हें डिज़्नी+ हॉटस्टार की वेब सीरीज़ “मिस्त्री” में देखा गया, जिसमें उनके साथ मोना सिंह और अभिजीत चित्रे भी थे, जिसका निर्देशन ऋषभ सेठ ने किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, राम कपूर की कुल संपत्ति अब ₹135 करोड़ है – जो उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों से बहुत कम है।