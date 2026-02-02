Ram Charan को देखते ही बेकाबू हुई भीड़, बेटी को संभालते दिखे परेशान मेगास्टार

Ram Charan: राम चरण को भीड़ ने घेर लिया: साउथ के सुपरस्टार राम चरण कल रात से ही सुर्खियों में हैं, जब उन्होंने और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी ने जुड़वां बच्चों का स्वागत किया। यह खुशी की खबर मेगास्टार चिरंजीवी ने ऑफिशियली शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जश्न शुरू हो गया।

इस जश्न के बीच, राम चरण का एक और वीडियो वायरल हो गया है। एक्टर हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल में अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए हुए दिखे। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकले, फैंस चारों तरफ से उनकी तरफ दौड़ पड़े, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

फैंस ने राम चरण और उनकी सिक्योरिटी को परेशान कर दिया

भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि राम चरण के बॉडीगार्ड्स को भी हालात संभालने में मुश्किल हुई। फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे एक्टर साफ तौर पर असहज दिख रहे थे और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि राम चरण ने हाथ से इशारा करके फैंस को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ ने हिलने-डुलने की भी जगह नहीं छोड़ी। फैंस की इस दीवानगी ने देखने वालों को हैरान कर दिया, और कुछ ही मिनटों में इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गए।

राम चरण का बेजोड़ स्टारडम

इसमें कोई शक नहीं कि राम चरण साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। बॉक्स-ऑफिस पर ज़बरदस्त ओपनिंग से लेकर सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारों तक, उनकी फैन फॉलोइंग बेजोड़ है। फैंस उनके माता-पिता बनने के सफर का जश्न मना रहे थे, जिससे साफ था कि भावनाएं बहुत ज़्यादा थीं।

राम चरण ने फैंस के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया

पिता बनने के तुरंत बाद, राम चरण ने फैंस और शुभचिंतकों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वह खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं और उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके परिवार के लिए प्रार्थना की और उनकी ज़िंदगी के हर पड़ाव पर उनके साथ खड़े रहे।

यह घटना एक बार फिर राम चरण के लिए लोगों की बेमिसाल दीवानगी को दिखाती है – लेकिन यह सेलिब्रिटी की सेफ्टी के बारे में भी चिंता पैदा करती है, खासकर जब परिवार और बच्चे शामिल हों।

