Pati Patni Aur Woh 2 में रकुल प्रीत सिंह की एंट्री! आयुष्मान खुराना संग पर्दे पर दिखेगा तीन-तीन हसीनाओं वाला जबरदस्त रोमांस

Pati Patni Aur Woh 2 (आज समाज) नई दिल्ली: बॉलीवुड में एक बार फिर रोमांस और कॉमेडी का तड़का लगने जा रहा है, क्योंकि “पति पत्नी और वो 2” की कास्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पहले ही वामीका गब्बी और सारा अली खान का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका था, वहीं अब तीसरी एक्ट्रेस के रूप में रकुल प्रीत सिंह की एंट्री ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है।

ट्रिपल एंगल वाला मसालेदार ड्रामा

आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनकी हर फिल्म में कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार भी वो कुछ हटकर लेकर आ रहे हैं। साल 2019 की हिट फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ का ये सीक्वल अब पूरी तरह से नई स्टारकास्ट के साथ तैयार हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि इस बार कहानी सिर्फ ‘वो’ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ‘दो वो’ के साथ बनेगा ट्रिपल एंगल वाला मसालेदार ड्रामा!

तीन हसीनाएं, एक हीरो

फिल्म में आयुष्मान खुराना के अपोज़िट अब होंगी तीन दमदार एक्ट्रेसेज़ –सारा अली खान, वामीका गब्बी, और रकुल प्रीत सिंह। इन तीनों अभिनेत्रियों के साथ आयुष्मान का रोमांस देखना दर्शकों के लिए सुपर एंटरटेनिंग होने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो रकुल फिल्म में तीसरी हीरोइन की भूमिका निभाएंगी, जो कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगी।

दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार

ये दूसरा मौका होगा जब रकुल और आयुष्मान साथ में नजर आएंगे। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी फिल्म ‘डॉक्टर जी’ में देखने को मिली थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। अब एक बार फिर दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार है।

जानिए कब होगी रिलीज

फिलहाल मेकर्स फिल्म की कास्टिंग को फाइनल कर रहे हैं। शूटिंग शेड्यूल जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। खबरों की मानें तो मेकर्स इस फिल्म को 2026 के सेकेंड हाफ में सिनेमाघरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं।