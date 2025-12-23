Rakul Preet Singh Photos: ब्लैक ड्रेस में रकुल प्रीत का किलर लुक वायरल, हुस्न देखकर बेकाबू हुए फैंस

Rakul Preet Singh Photos: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने फैशन चॉइस से इम्प्रेस करने में कभी फेल नहीं होतीं, और एक बार फिर उन्होंने फैंस को दीवाना बना दिया है। अपने ग्लैमरस स्टाइल और आकर्षक पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं — और फैंस उनके लुक पर पूरी तरह फिदा हो गए हैं।

ब्लैक ड्रेस में रकुल बेहद खूबसूरत लग रही हैं

अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम तस्वीरों में, रकुल एक स्लीक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहने हुए दिख रही हैं, जो उनके शानदार फिगर को परफेक्टली हाईलाइट कर रही है। यह आउटफिट उन्हें एक बोल्ड लेकिन एलिगेंट लुक दे रहा है, जिससे वह आसानी से सबसे अलग दिख रही हैं।

View this post on Instagram A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

अपने लुक को और बेहतर बनाने के लिए, एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया और अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल किया, जिससे उनके ओवरऑल लुक में सोफिस्टिकेशन का टच आया। अपने स्टाइल को पूरा करने के लिए, रकुल ने अपनी ड्रेस के साथ सिल्वर ईयररिंग्स पहने, जो उनके आउटफिट के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और उसमें और भी चार चांद लगा रहे थे।

हर पोज़ में ग्लैमर बिखेरती हुई

एक्ट्रेस ने कई स्टाइल में ग्रेसफुली पोज़ दिए, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने ग्लैमरस अवतार को फ्लॉन्ट किया। हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस, खूबसूरती और प्योर एलिगेंस झलक रहा है — जो एक बार फिर साबित करता है कि रकुल प्रीत सिंह को इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक क्यों माना जाता है।

फैंस को प्यार हो गया!

जैसे ही ये तस्वीरें ऑनलाइन आईं, वे कुछ ही समय में वायरल हो गईं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और तारीफों की बारिश कर दी। कुछ ने उन्हें “प्रीटी” और “स्टनिंग” कहा, तो कई लोगों ने उन्हें बॉलीवुड की “ग्लैमर क्वीन” का ताज पहनाया।