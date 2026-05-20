प्यार में दीवानी Rakul Preet Singh! सिर्फ 4 घंटे की डेट के लिए पहुंच गई थीं लंदन

Rakul Preet Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी स्टारर अपनी लेटेस्ट फ़िल्म पति पत्नी और वो दो के प्रमोशन के दौरान पति जैकी भगनानी के साथ अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में खुलकर बात की।

बातचीत के दौरान, रकुल ने अपनी लव स्टोरी के बारे में प्यारी बातें शेयर कीं और बताया कि डेटिंग के दौरान वह एक बार जैकी के साथ सिर्फ़ चार घंटे बिताने के लिए लंदन तक की फ़्लाइट ले गई थीं।

रकुल और जैकी को कैसे प्यार हुआ

रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी पहली बार कॉमन दोस्तों के ज़रिए मिले थे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान, दोनों करीबी दोस्त बन गए, और उनका रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, कपल ने 2024 में शादी कर ली।

News18 के साथ एक इंटरव्यू में, रकुल ने कहा कि दोस्ती किसी भी रिश्ते की सबसे मज़बूत नींव होती है। उनके अनुसार, पार्टनर्स को सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए क्योंकि इससे रिश्ता ज़्यादा नेचुरल, आरामदायक और लंबे समय तक चलने वाला बनता है।

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें और जैकी को सच में एक साथ समय बिताना अच्छा लगता है और उन्हें कभी अलग रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि वे दोनों एक ही फ्रेंड सर्कल शेयर करते हैं, अक्सर दोस्तों के साथ साथ घूमते हैं, और एक-दूसरे की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं।

“हम एक-दूसरे के चीयरलीडर हैं”

रकुल ने आगे बताया कि उनकी शादी बराबरी और आपसी सम्मान पर बनी है। उन्होंने कहा कि वे दोनों एक-दूसरे के करियर को सपोर्ट करते हैं और एक-दूसरे की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं।

जैकी को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बताते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, “हम एक-दूसरे के चीयरलीडर हैं और एक-दूसरे को आगे बढ़ते देखकर सच में खुश हैं।”

शादी ने उनके सोने का शेड्यूल बदल दिया

शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए, रकुल ने मज़ाक में माना कि कपल्स को अक्सर एक-दूसरे के लिए अपने सोने के शेड्यूल को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने बताया कि जैकी असल में रात में जागने वाले इंसान थे जो सुबह लगभग 2:30 AM बजे सोते थे, जबकि वह रात 10 PM बजे तक सोना पसंद करती थीं। अब, कपल ने बीच का रास्ता निकाल लिया है और आमतौर पर रात 11 बजे के आसपास सो जाते हैं।

रकुल 4 घंटे की डेट के लिए लंदन गईं

अपनी डेटिंग के दिनों के सबसे प्यारे पलों में से एक को याद करते हुए, रकुल ने बताया कि वह एक बार जैकी से उनके जन्मदिन पर मिलने के लिए लंदन गई थीं।

उस समय, जैकी काम के कमिटमेंट्स की वजह से लगभग डेढ़ साल से लंदन में रह रहे थे, जबकि रकुल डॉक्टर जी की शूटिंग में बिज़ी थीं। शूटिंग से तीन दिन के छोटे ब्रेक के दौरान, उन्होंने उन्हें सरप्राइज़ देने का फैसला किया।

एक्ट्रेस ने बताया कि वह लगभग 11 बजे लंदन पहुँचीं, दोपहर 1 बजे तक शहर पहुँचीं, और उसी रात 10 बजे उन्हें इंडिया के लिए अपनी वापसी की फ़्लाइट पकड़नी थी। इसका मतलब था कि कपल को साथ में सिर्फ़ चार घंटे ही मिले — लेकिन रकुल के लिए, यह पूरी तरह से इसके लायक था।

उन्होंने यह भी बताया कि उस दौरान, उन्होंने जैकी को सिर्फ़ इंस्टाग्राम पर “सॉफ़्ट लॉन्च” किया था। जैकी को हाल ही में ट्रोल का सामना करना पड़ा

हाल ही में, जैकी भगनानी को ऑनलाइन ट्रोल किया गया था, जब उन्होंने एक बातचीत के दौरान रकुल के साथ अपनी शादी को “सिचुएशनशिप” कहा था। बाद में, एक्टर ने साफ़ किया कि उनके बयान को गलत समझा गया था और उसे गलत मतलब से लिया गया था।