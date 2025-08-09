Rakshabandhan Festival : जिला कारागार में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी

बहन व भाई के बीच नहीं थी कोई दीवार

सौहार्दपूर्ण वातावरण में रक्षा बंधन पर्व मनाया : दीपक कुमार

Rakshabandhan Festival (आज समाज) जींद। जिला कारागार में शनिवार को महानिदेशक कारागार आलोक राय के आदेशानुसार जिला कारागार में बंद बंदियों को उनकी बहनों द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से राखियां बांध कर रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जिला कारागार में इस बार भी कैदियों व बंदियों को रक्षाबंधन पर जेल के अंदर ही राखी व मिठाई उपलब्ध करवाई गई। साथ ही बहनों को भाई की पूजा व माथे पर तिलक लगाने के लिए सामग्री भी उपलब्ध हुई।

रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्यार का प्रतीक

बहन ने अपनी भाई कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधने के बाद बहनों ने अपने भाइयों को खीर के साथ मुंह मीठा करवाया। जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांध कर उनके अच्छे भविष्य, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करती है और भाई अपनी बहन की हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देते है।

जिला जेल में बंद सभी पुरुष बंदियों को उनकी बहनों से व महिला बंदियों द्वारा बाहर से आए अपने भाइयों को राखियां बधंवाई गई तथा राखियों, रक्षासूत्र व लड्डू मिठाई का प्रबंध भी जेल विभाग द्वारा किया गया ताकि जेल में बंद पुरुष व महिला बंदी केवल जेल में रहने के कारण अपने मौलिक अधिकारों से वचिंत ना रहने पाएं और जेल में बंद होने के कारण उनके अंदर अपराधबोध की भावना न आए।

रक्षाबंधन को त्यौहार पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया तथा किसी भी प्रकार की घटना से निपटनें हेतू पुलिस प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना देने पाए।

