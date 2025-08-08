Haryana News: हरियाणा सीएम हाउस में मनाया गया रक्षा बंधन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरियाणा पंजाब के राज्यपाल और सीएम नायब सैनी को बांधी गई राखी

Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सीएम आवास संत कबीर कुटीर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा राज्यपाल असीम घोष भी मौजूद रहे। इस दौरान गवर्नर घोष की पत्नी मित्रा घोष ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और सीएम की पत्नी सुमन सैनी ने पंजाब और हरियाणा के गवर्नरों को राखी बांधी। मित्रा घोष सीएम नायब सैनी को भी रखी बांधी। सीएम सैनी ने इस मौके पर कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में मिठास घोलता है।

महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शुरू

वहीं राखी को देखते हुए महिलाओं के लिए आज (8 अगस्त) दोपहर 12 बजे से हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा शुरू हो गई है। उनके साथ उनके 15 साल तक के बच्चों की भी टिकट नहीं लगेगी। यह सुविधा कल यानी 9 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी।

सभी जिलों के बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाए गए

सरकार का कहना है कि महिलाएं बसों में राज्य के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली भी जा सकेंगी। बस पकड़ने में महिलाओं को कोई दिक्कत न आए, इसलिए सभी जिलों के बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं।

ये भी पढ़ें : इनेलो विधायक ने पंजाब के सीएम को लेकर दिया विवादित बयान, भगवंत मान को बताया पियक्कड़ कौआ