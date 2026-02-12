Rakhi Sawant Shocking claim on Kapil Sharma: क्या कपिल शर्मा ने खुद रची कैफे फायरिंग की साजिश? राखी सावंत के बयान से मचा बवाल

Rakhi Sawant Shocking claim on Kapil Sharma: पॉपुलर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले, कनाडा में उनके कैफ़े को एक महीने में दो बार फायरिंग की घटना का निशाना बनाया गया था, जिससे उनके फैंस हैरान और परेशान हो गए थे। हमलों के बाद, रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है।

कथित तौर पर गैंग के मेंबर हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसमें सलमान खान का सपोर्ट करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। कपिल शर्मा के बाद, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कथित तौर पर उसी गैंग से जुड़ी धमकियां मिलीं।

अब, इस मामले में एक नया मोड़ आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल शर्मा ने खुद अपने कैफ़े पर हमला करवाया हो सकता है। यह चौंकाने वाला दावा इन्वेस्टिगेटर की तरफ से नहीं, बल्कि राखी सावंत की तरफ से आया है।

बिश्नोई गैंग के सपोर्ट में आईं राखी सावंत

सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कपिल शर्मा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में सनसनीखेज दावे किए हैं। FilmiGyan से बात करते हुए राखी ने कहा कि कपिल शर्मा अपने रेस्टोरेंट को फेमस करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कथित तौर पर खुद ही फायरिंग करवाई।

उन्होंने कहा, “कपिल शर्मा अपने रेस्टोरेंट को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वह अपने ही कैफे पर हमला करवा रहे हैं। क्या हमारे बिश्नोई भाई इतने बेकार हैं कि वे बिना किसी वजह के किसी के यहां फायरिंग करेंगे? कपिल शर्मा सिर्फ अपने कैफे को हिट कराने के लिए खुद फायरिंग करवा रहे हैं।”

राखी ने कहा, “हमारे भाइयों को बदनाम किया जा रहा है”

राखी ने आगे कहा कि बिश्नोई गैंग का नाम बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है। उनके मुताबिक, “हमारे भाइयों का नाम बदनाम किया जा रहा है। बिश्नोई गैंग को बिना किसी वजह के इस केस से जोड़ा जा रहा है। यह सस्ती पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं है।”

गौरतलब है कि राखी सावंत अक्सर सलमान खान को अपना भाई कहती हैं। अब इस विवाद के बीच उन्होंने बिश्नोई गैंग के सदस्यों को भी अपना “भाई” कहना शुरू कर दिया है, और एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रही हैं।

राखी सावंत फिर लाइमलाइट में

हाल ही में, राखी सावंत अपने नए लुक और हेयरस्टाइल के लिए सुर्खियों में हैं, जिसने पहले ही फैंस का काफी ध्यान खींचा है। उनके हालिया विवादित बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। कुछ दिन पहले, उन्होंने पतली लड़कियों पर भी तंज कसा था, जिससे वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थीं।