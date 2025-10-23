Rakhi Sawant की शरारत देख Orry हुए पानी-पानी, बोले– ‘कहां डालूं हाथ

Rakhi Sawant: भारतीय टेलीविज़न की निर्विवाद ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपनी बेबाक हरकतों से सुर्खियाँ बटोरने से कभी नहीं चूकतीं। जहाँ भी जाती हैं, सुर्खियाँ बटोरने के लिए मशहूर राखी ने एक बार फिर अपनी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति से तहलका मचा दिया।

हाल ही में, राखी को अजीबोगरीब तरीके से दिवाली मनाते हुए देखा गया — अपनी माँ की कब्र पर, हाथ में शराब की बोतल लिए हुए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने नए म्यूज़िक वीडियो के एक प्रमोशनल इवेंट में, राखी की अनोखी ऊर्जा ने सोशल मीडिया सेंसेशन ऑरी (ओरहान अवत्रामणि) को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया।

ऑरी शर्मिंदगी से लाल हो गए

इवेंट के दौरान, फ़ोटोग्राफ़रों ने ऑरी से राखी के साथ पोज़ देने को कहा, जैसा कि वह आमतौर पर दूसरे सेलेब्स के साथ करते हैं। लेकिन जैसे ही वह उसके बगल में खड़ा हुआ, ओरी एकदम से ठिठक गया और अजीब तरह से पूछा, “मैं अपना हाथ कहाँ रखूँ?” इस सवाल ने राखी को चौंका दिया—और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने ओरी को कसकर गले लगा लिया और उसे अपने साथ अपना ख़ास पोज़ देने पर मजबूर कर दिया!

इंटरनेट पर धूम मचा रहा वीडियो

वायरल क्लिप में राखी मज़ाकिया अंदाज़ में ओरी से चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि वह अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा है—साफ तौर पर शरमा रहा है और बोल नहीं पा रहा है। ओरी को आत्मविश्वास से लबरेज देखने के आदी प्रशंसक अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।

कई लोगों ने ऑनलाइन मज़ाक करते हुए कहा, “पहली बार, कोई ओरी को नर्वस करने में कामयाब रहा—और वह राखी सावंत हैं!” आखिरकार, ओरी की बेचैनी को समझते हुए, राखी ने थोड़ा संयम बरता और उससे ज़्यादा सहजता से बात की। लेकिन तब तक, इंटरनेट ने उन्हें एक बार फिर सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरने वाली अभिनेत्री का खिताब दे दिया था।