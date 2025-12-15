Rakhi Sawant Message to Jaya Bachchan: जया बच्चन के लिए नीला ड्रम लेकर पहुंचीं राखी सावंत, बातें सुन उड़ जाएंगे होश

Rakhi Sawant Message to Jaya Bachchan: बॉलीवुड की तथाकथित “एंग्री यंग वुमन” और पॉलिटिशियन जया बच्चन पिछले कुछ समय से पैपराज़ी के खिलाफ अपनी तीखी बातों की वजह से चर्चा में हैं। पैप्स के कपड़ों पर उनके कमेंट के बाद, फोटोग्राफर्स ने बच्चन परिवार के बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया था, और कई सेलिब्रिटीज़ ने इस विवाद पर अपनी राय शेयर की थी। अब, एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत भी इस सीन में आ गई हैं—और उन्होंने जो कहा उससे सब हैरान रह गए।

“जया जी, मेरे पैप्स से कुछ मत कहना… वरना”

14 दिसंबर, 2025 के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ये क्लिप्स मुंबई में बिग बॉस 19 की रनर-अप फरहाना भट्ट के लिए होस्ट किए गए एक इवेंट की हैं, जहाँ राखी सावंत ने ड्रामैटिक एंट्री की।

वीडियो में, राखी एक बड़े नीले ड्रम के अंदर अपना चेहरा छिपाए हुए आती दिख रही हैं। जैसे ही वह ड्रम हटाती हैं, वह कैमरों पर चिल्लाती हैं, “जया जी… मेरे पैप्स को कुछ मत कहना। नहीं तो, मैं तुम्हें इसी ड्रम में ले जाऊँगी!”

राखी सावंत “जया बच्चन के लिए” एक नीला ड्रम लाईं

इस इवेंट की एक से ज़्यादा क्लिप ऑनलाइन घूम रही हैं। एक वीडियो में, राखी कुछ ऐसा कहती हैं जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाते हैं: “मैं यह ड्रम खास तौर पर जया बच्चन जी के लिए लाई हूँ। अगर उन्होंने मेरे पैप्स को कुछ कहा तो मैं उन्हें इस ड्रम के अंदर बिठा दूँगी।” उनके ड्रामैटिक टोन और ओवर-द-टॉप स्टाइल ने तुरंत सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया।

राखी का जया बच्चन को डायरेक्ट मैसेज

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, राखी ने कहा, “जया जी, पहले अपने कपड़े ठीक करो… फिर मेरे पैप्स को कुछ कहो। आज, पैप्स की वजह से हमारा वजूद है। मुझे अपने मीडिया पर गर्व है। लव यू!” एक और क्लिप में, राखी एक विनम्र लेकिन इमोशनल रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें इवेंट में बुलाया भी नहीं गया था और वह सिर्फ़ जया बच्चन को मैसेज देने आई थीं: “जया जी, प्लीज़ मेरे मीडिया या पैपराज़ी के ख़िलाफ़ कुछ मत कहना।”

नेटिज़न्स का रिएक्शन:

राखी सावंत के वीडियो सभी प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गए हैं, जिससे रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। एक यूज़र ने लिखा, “राखी सच में कुछ और ही हैं।” दूसरे ने कमेंट किया, “आखिरकार, किसी ने आवाज़ उठाई।” तीसरे ने कहा, “बिंदास राखी की जीत!” कई यूज़र्स ने उनकी निडरता की तारीफ़ करते हुए कहा, “उनमें हिम्मत है—वह किसी से भी कुछ भी कह सकती हैं।”